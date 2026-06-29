标准即权力系列：结构性权力视域下中美市场体量与标准代际更替｜陈新燊

上篇：尺规山河——结构性权力视域下文明演进与全球标准底层起源

一、大国竞争容易被忽略的隐性核心赛道

1.1 大众认知误区：只重视硬实力 无视标准权力

大国博弈看得见的是枪炮与芯片，看不见的是规则与尺规。大众解读大国博弈，习惯聚焦军工装备、高端芯片、工业产能、跨境资本等显性硬实力。然而，真正决定产业百年命运、锁定全球利润分配、主导文明传播秩序的，是长期被忽视的隐性权力——行业通用标准。硬实力决定一时输赢，标准权决定一世格局。

1.2 理论源头：两大权力划分体系

英国国际政治经济学学者Susan Strange在其1988年经典著《States and Markets 》国家与市场中，提出了完整的结构性权力（structural power）理论，为解读标准博弈提供了核心分析工具。在国际政治经济学框架下，权力可划分为两种基本形态：

其一为联系性权力（relational power）。这属于直接强制力量，依靠威慑、逼迫迫使对方妥协，例如军事制裁、贸易关税、芯片技术封锁等。其本质是「打赢对手」。

其二为结构性权力（structural power）。这是重塑全球经济底层运行规则的能力，即自主制定行业游戏框架的能力。标准就是这套权力最核心的落地载体。其本质是「定义游戏」。

1.3 核心底层规律：《市场体量标准决定论》

市场普遍存在一种固有偏见：认为技术领先就能主导标准制定。然而，跨越数千年文明与数百年商业历史，不变的规律清晰可见：标准归属并不由技术优劣单方面决定，核心变量在于使用者规模与应用场景广度。海量市场形成路径依赖与规则惯性，最终筛选出全球通用标准。技术与标准是双向塑造的动态循环。

在此，笔者首次系统性提出并确立《市场体量标准决定论》。该理论指出：技术决定起点，体量决定终点；技术可以追赶，标准难以颠覆。市场体量是决定标准归属的终极变量。

值得指出的是，这理论只能解释市场「需求侧规模效应」，可能忽视了「供给侧准入壁垒」。例如在半导体制造（EUV光刻机）或航空发动机等极端尖端领域，标准是由技术垄断者强制制定的，这些核心科技和军事领域的非卖品，标准并非由用户量决定。

二、技术优先却落败的悖论：市场规模与用户习惯的无情铁律

2.1 日本Betamax技术优先败给VHS市场规模

为了验证「市场体量标准决定论」的普适性，我们不妨审视商业史上最著名的标准之战。上世纪七八十年代，日本索尼（Sony）推出了Betamax录像带格式，其在技术上明显优于JVC主导的VHS格式。Betamax画质更清晰、磁带体积更小，代表了当时更先进的硬科技路线。然而，索尼试图以技术优越性封闭生态，初期市场份额曾一度领先。但随著JVC将VHS标准授权给众多家电厂商，VHS录像机价格迅速下降。更致命的是，VHS阵营抓住了「家庭录像」这一核心增量场景，满足了大众对长时间录制影视节目的需求。凭借庞大的用户基数和开放的市场规模，VHS迅速形成正向循环，最终将技术更优的Betamax彻底淘汰。这场战役深刻印证了：技术参数的领先，在市场规模带来的生态壁垒面前不堪一击。

2.2 蓝牙（BlueTooth）技术胜利：用户习惯锁定替代技术突破

另一个典型案例是蓝牙技术。在短距离无线通信领域，曾存在超宽带、红外线等多种技术竞争者。部分技术在传输速率或安全性上甚至优于早期的蓝牙。但蓝牙技术联盟通过极低的授权门槛，迅速在手机、耳机、电脑等海量消费电子设备中普及。当数十亿台设备内置蓝牙芯片后，开发者只能基于蓝牙标准编写应用，用户也完全习惯了无感配对的体验。此时，即便有更好的底层技术出现，也再无可能打破蓝牙凭借庞大用户规模建立的习惯壁垒。用户习惯一旦与市场体量结合，便构成了标准最坚固的护城河。

三、美国百年霸权根源：科技原创与统一大市场铸就先发标准垄断

3.1 近代关键历史分野：统一单一市场与欧洲分裂格局

为了在层面精确解释上述现象，笔者首创《标准霸权公式》：统一大市场加上原创或增量应用，等于结构性权力，即标准霸权。这一公式逻辑完美地解释了美国百年霸权的根源。

工业革命中后期，全球形成截然不同的两大市场格局。欧洲长期邦国林立、市场割裂、关税繁多，各国制式、电压、轨距、规范互不统一，无法形成连片超大统一消费与工业市场。

反观美国，建国后依托完整连片国土、统一法治、统一关税、统一流通体系，率先建成全球第一个无壁垒、超大规模单一国内大市场。市场体量的绝对优势，让美国所有新兴产业天然拥有规模化叠代、低成本普及、全域落地的先天条件，为后续百年标准霸权奠定了底层底盘。

3.2 美国两轮颠覆性原创科技重新定义工业文明

美国是第二次工业革命核心原创发源地，手握两大改写人类工业史的底层创新。

第一是电力系统商业化普及。美国率先完成民用与工业电力系统化铺设，定型民用电压、频率、配电安全整套规范，依靠本土超大市场快速叠代与普及，抢先建立全球通用电气标准体系。

第二是飞机航空技术原创发明。莱特兄弟在美国完成人类首次动力飞行，美国率先建立整套试飞、适航、运维、空域管控体系，依托本土广阔空域与超大交通市场，孵化出FAA全球航空认证基准，垄断百年民航结构性权力。

3.3 核心制胜逻辑的学术验证

《标准霸权公式》在此得到了完美的历史验证。技术原创提供起点优势，统一海量市场提供规模化叠代优势，最终形成规则固化优势。欧洲各国即便后期跟进仿制，因市场割裂、体量不足，永远无法推翻美国先行定型的工业底层规则。以市场养标准，以标准锁世界。

四、通信产业实例：标准话语权不可退让

4.1 反面教材：日本PDC标准因市场体量不足被淘汰

2G时代，日本自研PDC通信标准的硬件技术参数并不落后。但本土市场狭小、产业对外封闭，无法形成全球化规模效应。终端与基站生产成本居高不下，最终被开放协同的欧洲GSM全面取代，日本通信与消费电子产业长期陷入衰退。这再次印证「市场体量标准决定论」：体量不足，再优技术终成孤岛。

4.2 美国优势：依靠移动生态标准瓜分产业链利润

5G基站制造美国并无绝对优势，但在4G时代打造的iOS与Android两大移动操作系统生态，长期占据移动互联网绝大多数利润。苹果依托早期千万级用户体量，持续叠代软硬件一体化生态（Eco-System)，打通多设备互联，深度绑定数据与付费服务。极高的迁移成本锁住客户，持续加固自身生态标准护城河。

4.3 现实印证：美国举国之力打压华为本质是争夺结构性权力

中国依托国内超大规模商用市场，在5G标准必要专利总量上实现全球领先，直接冲击西方存量规则体系。美国动用举国力量全方位封锁华为，足以证明标准话语权是大国不容让步的核心结构性权力。大国竞争的终极博弈，早已从产品对抗升级为标准存亡对抗。

五、标准具备五大产业核心属性

结合《市场体量标准决定论》与《标准霸权公式》，可归纳标准权力的五大核心抓手：

第一，构筑非关税隐性贸易壁垒。安全规范、质量阈值、空域管控、数据合规属于强制标准，直接划定境外产品市场准入门槛。

第二，重塑全球产业链成本分配权。掌握标准制定权的国家，可倒逼全球上下游改造设备、调整工艺、完成认证，形成单向成本输送。

第三，持续强化马太效应。市场占有率越高，规则惯性越强，后进者颠复成本成倍上涨。

第四，深度锁定全产业链路径依赖。整条产业链绑定单一标准后，替换规则等同于重建产业，壁垒极高。

第五，孵化万亿级新兴赛道。超大统一市场支撑新标准持续叠代，催生全新增长赛道。

六、大众服务业细分论证：无制度背书的「口碑标准」需加倍经营

6.1 法定标准与市场化口碑标准的本质差异

航空、通信、电力、医药赛道，拥有国家制度、国标强制、行业监管多重兜底，属于制度保障型标准，天然稳固。而麦当劳、李锦记、万豪属于纯市场口碑型标准，无官方强制保障与监管背书。这类标准极度脆弱，消费者随时用脚投票。因此，企业必须加倍持续投入、加倍拓宽市场，才能守住行业标准话语权。

6.2 麦当劳的全品类全客群扩张

麦当劳最初仅靠单一牛肉汉堡立足。为稳固无制度兜底的快餐口碑标准，品牌持续扩容鸡肉产品、甜品、早餐、套餐，完整覆盖儿童至老年全圈层客群。同时常年更新季节新品与联名，以全域市场体量维持快餐行业标准地位，完全依靠市场化加倍经营弥补制度空白。

6.3 李锦记的全球与航天场景渗透

李锦记起家仅靠广东本土单一蚝油，受众地域极度受限。数十年间，产品端拓展至全酱油调味矩阵；客群端扩张至全国餐饮与全球百国市场；场景端从民间餐桌升级至中国航天太空膳食配套，无处不在，无人不在！全程无官方标准背书，完全依靠持续品质投入与全域市场渗透，硬生生把民间口碑做成全球品类的品质标准。

6.4 万豪Marriott酒店的本地化客源补足

传统高端酒店仅靠商务差旅支撑，客源单一。万豪主动开辟本地婚宴、大型喜宴、社区宴会全新场景，补足本地居民消费底盘。通过在地化服务与终身会员体系留存多元客源。酒店服务无国家统一强制品质标准兜底，必须加倍拓展场景与优化服务，才能守住高端服务标准地位。

6.5 口碑标准结论

制度型标准靠规则存续，口碑型标准靠体量与持续投入存续。没有官方制度保障的行业标准，天然脆弱、极易崩塌，企业唯有加倍创新、加倍扩容场景，才能长期维持标准权力。法定标准靠强制传世，口碑标准靠坚守立世。

七、新时代中国复刻美国崛起逻辑：三大增量赛道再造标准霸权

7.1 历史规律复刻与公式验证

《标准霸权公式》同样精准预判了中国在新兴领域的崛起路径。近代美国靠原创科技与全国统一超大市场建立百年标准霸权；当下中国正复刻同款底层逻辑：拥有全球最大、最统一、最高活跃度的单一内需市场，在新兴空白赛道从零建立属于中国的全球规则体系。体量诞生规则，规则主宰时代。

7.2 中国三大复刻标杆赛道

第一，低空无人机。对应当年美国航空产业空白红利。中国依托海量低空场景与绝对市占率，正在复刻美国式空域标准话语权，形成「西方高空、中国低空」新标准格局。

第二，新能源电动汽车。对应当年美国电力产业革新红利。中国依托全球最大产销市场与最全产业链，正在建立电池、充电、智能驾驶、整车安全新一代全球标准。

第三，电子移动支付。对应当年美国民用电气普及红利。中国依托全民高频使用与全域线下场景，建立区别于西方信用卡体系的普惠金融新标准。

7.3 代际更替本质

传统工业标准由美国定义，未来数字与绿色标准有机会由中国市场体量定义。这是「市场体量标准决定论」在新时代的完整体现。产业更替换的是产品叠代，标准更替换的是世界秩序。

我们必须清醒地看到，该公式隐含了一种「排他性垄断」的霸权思维。然而，全球商业标准演进的趋势正从「赢家通吃」转向「互操作性（Interoperability）」。如果中国在标准输出中过度追求霸权化，可能会招致其他经济体的防御性脱钩，从而形成技术孤岛。

八、中西两条差异化立规路径

8.1 西方自下而上经典立规模式

西方遵循「技术原创到统一大市场规模化普及，形成国内惯例后升级为国标，最终输出为国际标准」的自下而上自然演化路径。

8.2 中国独有的协同立规优势

中国走出「国家统筹、协会整合、超大增量市场托底」的反向超车路径，在全新空白赛道快速完成标准定型与对外输出。西方立规靠自然演化，中国立规靠系统决胜。如何在保持市场优势的同时，构建更具包容性的标准体系将是一个大挑战。

九、总结

近代美国依靠电力、飞机原创科技与无可比拟的统一大市场，碾压分裂的欧洲诸国，建立百年全球工业标准霸权。纯市场化百年品牌李锦记证明：无制度强制兜底的口碑标准，唯有加倍深耕与创新方能稳立顶端。

新时代中国依托全球最大统一市场，正在三大核心赛道完整复刻美国当年崛起路径，完成全球结构性权力的代际交接。技术可以引进，市场不可复制；规则可以借鉴，霸权不可永续。昔日美国以一统市场定工业乾坤，今日中国以增量体量开时代新局。

标准即权力，体量定国运。

陈新燊