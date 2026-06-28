Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联储局官员卡什卡里称通胀压力趋广泛 料今年加息一次

宏观经济
更新时间：08:45 2026-06-28 HKT
发布时间：08:45 2026-06-28 HKT

明尼阿波利斯储银行长卡什卡里表示，通胀压力日趋广泛的迹象促使他在联储局本月中公布的预测中估计今年将加息一次。此前他预计储局今年将减息一次。

「不仅与中东局势有关」

卡什卡里上周五接受访问时说：「我对通胀感到关切，这不仅与中东局势有关，还有经济中存在更广泛通胀压力的迹象。」他警告，中东局势、关税及人工智能（AI）基础建设投资等多重供给冲击，正使物价压力变得更加广泛且持久。

美国通胀在2025年基本保持不变后，今年初曾再次显现降温迹象，但在过去3个月又大幅上升。虽然伊朗战争推高了油价，但许多其他类别商品的价格也出现上涨。这加剧了部分联储局官员的担忧，他们认为通胀压力可能更加普遍和顽固，联储会或需采取更有力的行动。

联储局在6月18日政策会议后公布的最新点状图（dot plot）显示，19名决策者中有9人预计今年至少加息1次；加上主席沃什在首次主持议息会议时展现出重返2%通胀目标的坚定态度，这推动市场提高了对联储局年内加息的押注。

卡什卡里指出，自己在3月仍预测储局今年将减息一次，但6月已改为预估年底前加息一次，不过最终仍须视后续经济数据而定。他又说，储局目前最大的挑战，是如何在不对就业市场造成过度冲击的情况下，让通胀于合理时间内回到2%的政策目标。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
15小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
12小时前
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
台湾暴雨意外冲出彰化「保鲜纸木乃伊」 女死者失踪半年3男落网
即时中国
15小时前
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
01:13
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 机师死亡另13人伤
即时中国
16小时前
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势
足球世界
18小时前
因AI抢饭碗，30岁「霸总」演员许鹏无戏可拍，返乡摆摊卖菜。
00:39
AI短剧冲击｜30岁「霸总」许鹏无戏可拍返乡摆摊卖菜 曾一天拍戏16小时
即时中国
1小时前
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
23小时前
专拣影相做运动市民落手 偷信用卡大额签帐涉款200万元 盗窃集团4骨干被捕
突发
10小时前
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养
影视圈
12小时前
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
长者求教凌晨北上平价路线！网民整理3大乐悠咭搭法 观塘去皇岗最平仅$8
生活百科
20小时前