联储局官员卡什卡里称通胀压力趋广泛 料今年加息一次

明尼阿波利斯储银行长卡什卡里表示，通胀压力日趋广泛的迹象促使他在联储局本月中公布的预测中估计今年将加息一次。此前他预计储局今年将减息一次。

「不仅与中东局势有关」

卡什卡里上周五接受访问时说：「我对通胀感到关切，这不仅与中东局势有关，还有经济中存在更广泛通胀压力的迹象。」他警告，中东局势、关税及人工智能（AI）基础建设投资等多重供给冲击，正使物价压力变得更加广泛且持久。

美国通胀在2025年基本保持不变后，今年初曾再次显现降温迹象，但在过去3个月又大幅上升。虽然伊朗战争推高了油价，但许多其他类别商品的价格也出现上涨。这加剧了部分联储局官员的担忧，他们认为通胀压力可能更加普遍和顽固，联储会或需采取更有力的行动。

联储局在6月18日政策会议后公布的最新点状图（dot plot）显示，19名决策者中有9人预计今年至少加息1次；加上主席沃什在首次主持议息会议时展现出重返2%通胀目标的坚定态度，这推动市场提高了对联储局年内加息的押注。

卡什卡里指出，自己在3月仍预测储局今年将减息一次，但6月已改为预估年底前加息一次，不过最终仍须视后续经济数据而定。他又说，储局目前最大的挑战，是如何在不对就业市场造成过度冲击的情况下，让通胀于合理时间内回到2%的政策目标。