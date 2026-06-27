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交银香港助国家财政部在卢森堡发50亿欧元主权债 认购倍数近5倍

宏观经济
更新时间：11:47 2026-06-27 HKT
发布时间：11:47 2026-06-27 HKT

国家财政部周四（25日）在卢森堡成功定价发行50亿欧元主权债，交通银行作为联席主承销商及账簿管理人，全程服务财政部欧元主权债券发行工作。 

据交银香港公布，该50亿欧元主权债，其中5年期25亿欧元，发行收益率为2.768%；8年期15亿欧元，发行收益率为2.966%；12年期10亿欧元，发行收益率为3.212%；发行利差分别为欧元掉期中位价（MS）+3基点、MS+12基点、MS+22基点，均创同期限历史最低水平，反应投资者对中国长期稳健发展的信心。 

发行规模创新高

继去年首次发行后，国家财政部于今年再度于卢森堡发行欧元主权债券。本次发行规模创下财政部欧元主权债券发行历史新高，吸引了包括央行及主权基金等优质投资者参与，最终发行金额的认购倍数近五倍，彰显了国际投资者对中国经济长期发展前景的坚定信心。 

卢森堡是欧洲主要金融中心之一，自1979年至今，包括交通银行在内的一些中资金融机构陆续在卢森堡设立欧洲总部。此次欧元主权债的发行是两国深化双边金融合作例证，有助进一步促进两地金融市场的互联互通，促进共建「一带一路」国家的金融合作。 

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