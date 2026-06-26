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思博瑞指全球处「再通胀」阶段 新兴市场转为「亚洲主题交易」 大宗商品进入超级周期 

宏观经济
更新时间：18:07 2026-06-26 HKT
发布时间：18:07 2026-06-26 HKT

思博瑞全球投资发布2026年中期展望，报告指出，尽管受地缘政治震荡影响，全球经济增长仍展现韧性，展望未来市场投资焦点应转向新兴市场股票的估值修复潜力，以及由AI基础建设与能源转型所驱动的大宗商品长期需求 。

思博瑞投资管理亚洲（除日本）金融机构业务主管Priscilla Phoon（左）及思博瑞投资管理资深投资组合经理兼多元资产解决方案团队主管Matthias Scheiber
思博瑞投资管理亚洲（除日本）金融机构业务主管Priscilla Phoon（左）及思博瑞投资管理资深投资组合经理兼多元资产解决方案团队主管Matthias Scheiber

料不会重返2022年极端通胀环境

针对当前宏观经济趋势，多元资产解决方案主管Matthias Scheiber与亚洲金融机构业务主管Priscilla Phoon指出，全球市场正处于「再通胀」阶段，在美国及部分亚洲地区尤为显著 。

机构预测，尽管美国通胀数据仍高于联准会目标水平，但随著能源价格逐步回落，核心通胀未见失控迹象，市场不会重返2022年的极端通胀环境，同时美元走弱与扩张性财政政策，为新兴市场带来结构性的经济增长顺风 。

新兴市场结构已发生根本性改变

报告表示，新兴市场在股市中展现显著投资组合价值，并预测MSCI新兴市场指数至2026年12月的年度盈利增长可达48.5%，相较于已开发市场具备更具吸引力的风险溢价 。

Scheiber亦强调，当前新兴市场的组成结构已发生根本性改变，目前台湾与韩国企业占泛新兴市场指数比重达50%，而若纳入中国，新兴市场实质上已转化为「亚洲主题交易」 。

传统行业将透过AI实现利润提升

在AI技术发展进程上，资本市场的投资主题正从硬体基础设施迈向「AI 2.0」实际应用阶段，报告亦预期工业、中小型股及金融等传统行业将能透过引入AI技术实现利润率的实质提升 。

报告亦警告，大宗商品正在进入长期的「超级周期」 ，由于AI数据中心快速扩张及全球能源转型导致需求激增，过去数年相关产能投资亦严重不足，全球铜市场面临结构性供需失衡 ，建议投资者采用多元资产配置策略，以应对长期的通胀压力并寻求经通胀调整后的实质回报

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