港元跌至10个月低位 逼近弱方兑换保证 美息预期升温拖累亚洲货币

美元转强及市场押注联储局今年仍会加息，令亚洲货币普遍受压，港元兑美元汇率周五亦跌至约10个月低位。港元一度跌至每美元兑7.8417港元，为去年8月以来最弱水平，并有望连跌第3周，市场关注港元会否进一步逼近7.85弱方兑换保证水平。

美汇指数本月累升逾2%

美国联储局上周议息后，市场对年内再加息的预期升温，带动美元指数本月累升2.2%。美银本周亦调整预测，预期联储局今年将加息3次，每次25点子。

港美息差扩大

另一方面，香港借贷成本持续回落。1个月港元拆息周四再跌0.6%，令港美息差进一步扩大。由于美元资产收益率较高，投资者更倾向透过借入及沽出港元，以买入高收益资产来进行套息交易。

港元转弱亦令市场重新关注联系汇率制度，以及本地资金的借贷状况。港元兑美元目前仍处于7.75至7.85的联系汇率区间内，但若息差持续扩大，资金外流压力或会增加。

此外，港股今年表现疲弱，正朝3年来首次全年下跌迈进，亦进一步加剧了资金外流，并对港元汇率造成压力。