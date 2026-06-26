存储短缺危机 苹果微软同日加价 AI通胀恐持续数年 势波及iPhone

苹果及微软同日宣布硬件加价，或反映AI基建热潮的成本正由数据中心外溢至普通消费者。苹果周四上调Mac、iPad及多款硬件产品售价，微软亦宣布Xbox游戏主机将于8月1日起全球加价，两家公司给出的理由均指向记忆体及储存元件价格急升。消息公布后，苹果股价收跌6.12%，微软亦跌3.46%。

MacBook Pro加价500美元

苹果今次调价覆盖MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等产品线。当中MacBook Air起售价由1,099美元升至1,299美元；16吋MacBook Pro则由2,499美元升至2,999美元，单次加价500美元；iPad Air由599美元升至749美元；入门版iPad亦由349美元升至449美元。

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iPhone生产成本料增加200美元

iPhone暂未列入今次加价范围，但苹果在声明中表示，已「到了需要开始对多款产品提价的时候」，市场关注后续是否会扩大至更多产品。

Counterpoint Research研究总监Tarun Pathak估计，更高的零件成本可能使苹果每部iPhone的成本增加约200美元，并预计苹果整体产品线将出现150至200美元的升幅。

Xbox料明年秋成本再翻倍

微软方面，Xbox主机将于8月1日起再度加价，部分型号加幅达150美元。Xbox Series X标准版售价将升至约800美元，较2020年推出时累计上升约300美元。

微软表示，过去数月一直与供应商商讨不同方案，希望避免再次加价，但主机所用记忆体及储存元件价格已上升逾2.5倍，并预计到2027年秋季仍会再翻倍。

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AI数据中心抢占记忆体产能

今轮加价的根源，是AI数据中心大规模建设抢占记忆体产能。Alphabet、亚马逊、Meta、微软及Oracle等云端巨企今年资本开支预计急增，预计高达7410亿美元，较去年同期增长近75%。资金大量流向AI伺服器、冷却设备、电力基建、光纤网络及高频宽记忆体（HBM）。

在供应商产能向AI伺服器倾斜下，原本供应消费电子产品的记忆体及储存晶片变得更紧张。苹果、微软等厂商只能以更高价争夺剩余供应，最终将成本转嫁给消费者。Counterpoint Research数据显示，过去3个季度内，记忆体及储存价格已累升4倍。

成本压力蔓延至通胀

相关压力亦开始反映在宏观数据。美国劳工部数据显示，今年5月消费级电脑软件及配件价格按年升约15%，批发电子元件及配件价格更升27%。

此外，电力价格亦受压。高盛预计，数据中心将占美国2030年前新增电力需求近一半，并估计2026年及2027年消费者电价每年或升约6%。

AI通胀或持续数年

有分析认为，重大技术革命初期往往会推高有限资源价格，而AI基建对需求的冲击可能持续多年。

不过，现任联储局主席沃什曾表示，AI将成为重要的通缩力量，提升生产力并增强美国竞争力，并认为生产率每年提升1个百分点，将在一代人的时间内使生活水平翻倍。

瑞银经济学家则指出，由当前AI建设热潮，到AI真正压低价格，中间可能仍有数年时间差。