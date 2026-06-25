金价失守4000美元大关 受累强美元冲击 分析：走势转弱仍存回落风险

美元回勇下，金价跌势持续。现货金价继周三（24日）急挫近3%后，周四（25日）曾再跌0.94%至每盎司3,963.68美元附近，自去年11月以来首次失守4,000美元心理关口；最新报3,996.9美元，仍跌0.11%。

据外媒报道，美元回勇成为拖累贵金属的主要原因，以彭博美元现货指数计，本周累升约0.8%，令以美元计价的黄金，对使用其他货币的买家而言更加昂贵。此外，美国财长贝森特预计，美国经济增长率年内有望重返3%，进一步压制黄金吸引力。

贝森特提到，美国与伊朗的谈判已涉及容许伊朗以美元计价出口油气，委内瑞拉亦正重返美元体系；若俄乌冲突结束，俄罗斯亦可能重新采用美元结算，并将上述发展视为重塑美元全球主导地位的一部分。

储局转鹰 削黄金吸引力

另一方面，联储局官员近期逐步支持提高借贷成本，新任主席沃什在上周首次主持议息会议时亦明显偏鹰。华侨银行策略师Christopher Wong表示，联储局政策预期转鹰、实质利率走高，加上金价跌穿4,000美元后技术走势转弱，令黄金的上升行情仍存在回落风险。

由于过往投资者忧虑政府财政失控及货币贬值，因而买入黄金及比特币避险。不过，随着美国受惠于AI投资热潮及相对有利的能源条件，美元吸引力较欧洲及亚洲进口能源的经济体货币更加突出，相关「货币贬值交易」逐渐降温。

金价回落后，多家华尔街大行在过去一周也下调预测，其中高盛将今年底金价目标削减500美元至每盎司4,900美元；德银亦将第四季金价预测下调17%，至每盎司4,800美元。