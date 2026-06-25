Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价失守4000美元大关 受累强美元冲击 分析：走势转弱仍存回落风险

宏观经济
更新时间：12:35 2026-06-25 HKT
发布时间：12:35 2026-06-25 HKT

美元回勇下，金价跌势持续。现货金价继周三（24日）急挫近3%后，周四（25日）曾再跌0.94%至每盎司3,963.68美元附近，自去年11月以来首次失守4,000美元心理关口；最新报3,996.9美元，仍跌0.11%。

据外媒报道，美元回勇成为拖累贵金属的主要原因，以彭博美元现货指数计，本周累升约0.8%，令以美元计价的黄金，对使用其他货币的买家而言更加昂贵。此外，美国财长贝森特预计，美国经济增长率年内有望重返3%，进一步压制黄金吸引力。

贝森特提到，美国与伊朗的谈判已涉及容许伊朗以美元计价出口油气，委内瑞拉亦正重返美元体系；若俄乌冲突结束，俄罗斯亦可能重新采用美元结算，并将上述发展视为重塑美元全球主导地位的一部分。

储局转鹰 削黄金吸引力

另一方面，联储局官员近期逐步支持提高借贷成本，新任主席沃什在上周首次主持议息会议时亦明显偏鹰。华侨银行策略师Christopher Wong表示，联储局政策预期转鹰、实质利率走高，加上金价跌穿4,000美元后技术走势转弱，令黄金的上升行情仍存在回落风险。

由于过往投资者忧虑政府财政失控及货币贬值，因而买入黄金及比特币避险。不过，随着美国受惠于AI投资热潮及相对有利的能源条件，美元吸引力较欧洲及亚洲进口能源的经济体货币更加突出，相关「货币贬值交易」逐渐降温。

金价回落后，多家华尔街大行在过去一周也下调预测，其中高盛将今年底金价目标削减500美元至每盎司4,900美元；德银亦将第四季金价预测下调17%，至每盎司4,800美元。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-24 10:43 HKT
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
22小时前
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
5岁男童患儿童癌王 硬净港妈剖白「预咗1年半打大佬」寄语家长勿轻视持续肚痛/流鼻血/发烧｜健康专访
医生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮
时事热话
18小时前
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
02:01
Save Lily｜非常父母称Lily未有遣返安排 瑞典拟将抚养权转移至当地夫妇
突发
4小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
1小时前
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
$50叹足一斤酱香鸡！$10起加配卤水鸭舌/葡挞/糖水 连锁快餐店外卖加餸优惠
饮食
20小时前
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
01:50
Save Lily｜社署建议Danny续留收容所 列5潜在风险 父母冀准接回家并接受监察
突发
3小时前
02:10
星岛申诉王 |《给阿嬷的情书》潮汕人超有共鸣？ 「潮州妹」陈炜：喊湿一包纸巾！
申诉热话
5小时前
北上注意！ 广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精对肠病毒71型无效？
北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？
医生教室
21小时前