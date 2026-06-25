人行开展5000亿MLF 净投放2000亿创4个月最大 料助半年结前稳定市场

人民银行今日（25日）宣布，开展5,000亿元（人民币，下同）1年期中期借贷便利（MLF）操作，6月有3,000亿元MLF到期，意味本月MLF净投放2,000亿元，连续两个月加量续作，加量规模较5月扩大1,000亿元。

MLF影响偏中性至略利多

据彭博报道，人行6月超额续作1年期MLF，净投放规模创4个月以来最大，反映在半年结及政府发行国债压力下，货币政策对资金面维持呵护态度，料将有助于稳定市场对资金面的预期，对债市形成一定支撑。

报道又引述纽约梅隆银行亚太区高级市场策略师张伟勤指出，此次MLF超额续作对债券市场的影响预计偏中性至略有利多，充裕的流动性环境将有利于资产价格表现。在整体货币与信贷政策偏宽松的情况下，资金利率上行空间料较为有限。

本周公开市场2.2万亿到期

另据内媒报道，招联首席经济学家董希淼表示，本周公开市场有约2.2万亿元资金到期，人行一方面透过连续大额逆回购净投放注入短期流动性，另一方面透过加量续作MLF注入中长期资金，在季度末及年中关键时点维持市场流动性充裕。他指出，相关操作有助平抑半年度考核、理财产品赎回等因素引发的季节性波动，稳定金融市场预期，促进市场平稳运行。

未来降息空间或收窄

展望未来，董希淼认为数量型工具或成为下半年货币政策适度宽松的主要着力点。他指出，本月贷款市场报价利率（LPR）已连续13个月「按兵不动」，进一步降息空间或收窄；不过，有效信贷需求仍然偏弱，人行仍有维持流动性充裕、支持实体经济修复的必要。

他预计，第三季将是年内政府债券供给高峰，货币政策配合财政政策的必要性或进一步上升。随着3月以来人行连续净回笼中短期资金，货币政策工具存量额度已有所下行，不排除后续透过降准等方式补充流动性缺口。

另一方面，人行日前已优化公开市场临时隔夜正、逆回购工具，由6月17日起，将相关工具操作时间调整为工作日15时正至15时30分，操作利率分别调整为公开市场7天期逆回购操作利率减25个基点及加25个基点。

中信证券首席经济学家明明表示，新的利率走廊较以往收窄，且围绕7天期OMO（公开市场操作）利率呈现对称态势，利率走廊下沿较此前更低，有利于稳定资金面预期。