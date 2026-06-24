外媒指内地限制资金外流震动香港 涉金融及消费等行业 IPO市场也恐降温

据彭博报道，内地上月推出大规模措施限制资金外流后，为香港蒙上了阴影，因数千亿美元的内地财富支撑着香港多个领域，从奢侈品消费、房地产到股票市场，使香港超越瑞士成全球最大离岸财富中心。国际金融协会数据亦显示，中国家庭和企业去年将创纪录8,070亿美元资金转移到海外。

内地客忧整治仅「冰山一角」

报道引述了税务顾问Patrick Yip指出，开始接到客户的紧急电话，询措施如何影响其在香港银行账户，并担心这轮整治「只是冰山一角，未来可能还会出现更多关于跨境资本流动的限制性政策或执法行动」。他也提到，许多客户甚至咨询了关于第二税务居住地及第二本护照的问题。

常驻香港兼为全球超级富豪客户提供法律服务的Sterlington律师事务所合伙人Paul Jebely则指出，当这么多钱「在一年里走出大门，哪个政府会视而不见？」，又指「北京不是在关门，而是在安装门框」。

私人银行延后内地举办活动

不过，有关措施影响正在香港金融业扩散。由于监管力度加大，私人银行纷纷延后在内地举办活动，并劝员工减少出差；在港财富管理机构需要处理更多客户咨询；有中资银行也收紧了在香港开户流程，内地客户必须签署声明，说明他们的财富来源于中国境外。

中伦律师事务所管理合伙人Clifford Ng亦指出，看到超高净值中国人士将资金转移到香港速度有所放缓，并指部份人已在考虑将资产转移到欧洲。

内地追踪海外财富具迫切性

整体来看，这些变化代表中国跨境金融体系十年来最大规模调整。十年前，中国整治大型企业集团境外收购，并加强审查每名公民每年5万美元换汇额度。不过，与过去的整治不同，人民币今年表现相对强势，对美元升值近3%，这表明进入中国的资本可能多于流出的资本，但即使净流入为正，也仍然可能有规模巨大的资金流向海外。

有关趋势正对中国税务部门构成挑战，由于过去地方政府长期依赖土地出让收入，但房地产危机的持续发酵，令相关收入急剧缩水，因此近年当局更积极向内地高净值人士征税，以补充财政收入。此外，联合国数据显示，自疫情管控措施解除以来，中国移民人数显著增加，已有130万人离境，进一步凸显追踪海外财富流向的迫切性。

这些变化的影响可能远远超出香港，因为中国亿万富豪在全球各地都有投资，从纽约的家族办公室，到澳洲的土地、再到加拿大的公寓。总部位于伦敦的渣打集团新增净资金中，约30%也来自资本已在境外的「全球华人」客户。

有内地公民询问其他护照问题

另有熟悉富裕客户情况的人说，现在有更多中国内地公民询问土耳其等门槛相对较低国家的护照，或通过各种计划申请香港居留权。另一些人则希望把资金转移到这个亚洲财富中心之外。一位富人的顾问更说，有些客户正在瑞士和美国开设账户。

报道提到，这轮整治威胁到富裕中国人多年来遵循的五步路径，而香港也从中受益。这些人会先在中国创办成功企业，再让企业在全球交易所上市，随后向自己和其他股东派发数十亿美元股息，在海外设立家族办公室，并购入外国房地产，使他们的财富相对不受内地措施影响，包括每年海外转账额度上限。

红筹公司上市几乎全部消失

至于这一模式依赖的所谓红筹公司，也就是在中国境外注册、但持有中国境内资产和业务的实体。创始人可以在海外注册公司，并通过美国或香港上市融资，而不直接受到中国税务部门监督。不过，中国目前正透过限制红筹股的IPO申请来打击它们。根据港交所数据显示，今年以来，透过这种方式在香港上市的内地公司几乎全部消失。

这也促使中国创业家逐渐转向在港进行H股上市，H股是为在中国内地注册成立的公司保留的上市路径。即使如此，这些公司也面临新的限制，过去上市募集资金是否需要汇回内地，处理上有更多灵活空间，但人行和国家外汇管理局4月1日生效的指令明确规定，除非企业获得特别批准，否则资金需要汇回中国。

资本限制趋严 IPO市场或降温

另一方面，整治行动的影响也延伸到中国散户投资者。过去，他们有几种办法绕开每年购买美元的额度限制，例如利用地下钱庄网络、使用加密货币，或者直接大胆地携带现金过境，再存入投资账户。但中国政府正在堵上这些漏洞，并对互联网券商处以罚款，要求强制关闭非法账户，在之前禁止新增客户的基础上进一步加码。

在资本限制趋严下，也可能为香港火热的IPO市场降温，威胁到已经持续运转两年多的亿万富豪制造机器。自2023年市场开始回暖以来，至少12名亿万富豪通过股票出售积累财富，其中包括MiniMax（100）创办人闫俊杰及智谱（2513）董事长刘德兵。

富裕人群消费气氛也变谨慎

报道又提到，整治行动影响不止于香港IPO，富裕人群消费气氛也变得更谨慎。过去两年私人飞机业务蓬勃发展，富裕中国客户提出的要求越来越夸张，例如有客户要求安排空机从香港飞到澳洲接回宠物狗，往返航程花费7.5万美元，但BlackJet首席执行官预计，在中国最新措施出台后，客户的预订行为会发生变化。

不过，报道指受访的十多名私人银行家、律师、游艇经纪人和分析师中，亦有许多人认为最新整治行动不会让他们的业务完全停摆，因为资金往往会找到别的路径，同时中国最想做的是控制资金外流，出于税务目的更好掌握离岸资产，而不是完全停止境外投资。