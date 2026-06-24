内地多家私募据报接到通知 暂停跨境TRS规模新增

据内媒报道，多家私募昨晚（23日）陆续收到合作券商的通知，监管要求暂停管理人跨境TRS（总收益互换）规模新增。其中一位沪上私募人士表示「相关通知较为突然，部分产品策略短期可能出现一定变化，目前正在等待进一步细化的跨境TRS额度规范」。

报道又引述一位百亿级私募人士指出，「QDII产品的热门海外基金时常限购、封盘、场内溢价，因此通过私募配置境外资产的资金需求今年显著增长，跨境TRS额度愈发稀缺，部分券商交易台在此之前几乎都不接受私募的跨境TRS额度申请了」。

可不持有境外资产下获收益

根据公开资料，TRS为Total Return Swap（总收益互换），是一种金融衍生品，私募可以通过这一工具在不直接持有境外资产（本金不出境）的前提下，通过与对手券商签订收益互换协议，获得该资产的收益（或亏损）。

报道指出，今年以来，由于全球科技板块的亮眼表现，不少私募通过跨境TRS配置全球资产。同时，宏观策略和多策略私募基金今年密集发行，相关产品也大多会通过跨境TRS进行组合的分散配置。

不过，中证监等8部门早前联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，对跨境互联网券商亮出重拳，收紧内地居民违规跨境炒股后，使用跨境TRS配置海外科技标的的私募产品愈发受到资金关注。

