人行委员黄益平料今年可能减息 经济需针对性支持政策

人行货币政策委员会委员黄益平接受彭博采访时表示，内地2026年「仍有可能减息」，但补充指「并不确定这一定会发生」。除了更宽松政策之外，经济还需要更有针对性的支持政策，以促进科技创新和改善民生。

加大力度「投资于人」

黄益平表示，内地CPI仍处低位，并不构成重大担忧，但扶持特定产业的措施仍有助于经济发展。他又指，政府有望加大结构性货币政策力度，以「投资于人」，也就是增加公共福利支出，并聚焦人力资本。

报道提到，中国经济在第一季强劲开局后，第二季增速明显放缓，5月份零售销售自2022年底解除新冠疫情封控以来首次萎缩，固定资产投资收缩幅度也超过预期。不过，全球AI投资热潮推动出口强劲增长，进而拉动了工业生产。

另一方面，越来越多的经济学家预计，即使经济增速放缓，人行今年也将维持利率不变。彭博早前对33位经济学家的调查结果显示，略超半数的受访者预计人行今年将按兵不动，其余受访者预计年底前会轻微减息。