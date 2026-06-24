美汇指数创13个月高位 因市场避险及加息预期升温 人币被指低估超过15%

美汇指数创13个月高位，今早曾升至101.51水平，原因是投资者因科技股遭抛售而寻求避险，并为美国联储局加息升温做准备。另一方面，欧央行行长及大行均呼吁正视人民币被低估问题，指人民币被低估超过15%；离岸人民币今早跌约0.1%至6.7968水平。日圆方面，早前受美日财长通话而轻微转强，今早则平开报161.58水平，每百日圆兑港元则报「4.85算」。

联储局7月加息机会增至36%

随著美国经济走强，联储局官员近期言论日益「鹰派」，市场对7月及9月加息预期显著升温。据CME FedWatch数据显示，7月会议加息0.25厘的机率已升至36.3%，9月加息机率更急升至逾70%。

据外媒引述澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill指出，目前美元上涨势头强劲，但市场已经消化了很多因素；若要进一步大幅走高，需视乎风险情绪更广泛的调整，而不仅局限于科技板块，又或市场需进一步上调加息预期。

拉加德指人币低估15%至16%

另一方面，欧洲央行行长拉加德昨日敦促全球领导人正视人民币被低估的问题，并将其纳入全球经济失衡的讨论议程。她引用国际货币基金组织（IMF）的研究指出，在根据各国通胀差异调整名义汇率后，人民币被低估15%至16%。

高盛早前亦发报告指，中国决策者对人民币逐步升值表现出更大容忍度，估计人民币目前被低估超过20%，并预计未来12个月美元兑人民币汇率将见6.50水平。

倘美加息 日圆或见165水平

日圆方面，前日本央行决策官员白井早由里表示，若联储局今年加息，日圆或会走弱至165兑每美元。根据日本央行6月会议意见摘要，部分理事呼吁进一步加息，以推动政策利率接近被视为对经济中性的水平。

此外，日本财务大臣片山皋月昨日证实与美国财政部长贝森特召开线上会议，并表示日美「已达成明确共识，必要时将采取果断措施」，而日本此前干预外汇所得升幅已基本蒸发。

日圆低位徘徊下，本港小女孩找换店表示，昨日共兑换日圆14亿，交易额较22日微升7%，人均约30万日圆。光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿认为，若日圆兑1美元失守162水平，日本官方或会出手干预，届时或会反弹至158，但是出现较大幅度反弹至156机会不大。