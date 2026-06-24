新书揭马斯克警告特朗普 美过度依赖台湾半导体 台海风险或冲击经济

美国一本名为《Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump》的新书中披露，SpaceX兼Tesla创办人马斯克（Elon Musk）曾在白宫科技企业高层会议上，向美国总统特朗普（Donald Trump）警告，美国过度依赖台湾半导体供应，一旦台海局势有变，可能对美国经济造成重大冲击。有关新书则是由《纽约时报》记者Maggie Haberman及Jonathan Swan所合著。

台湾生产全球90%最先进晶片

据外媒《Business Insider》指出，马斯克于去年3月10日在白宫与特朗普及戴尔（Dell）、高通（Qualcomm）及英特尔（Intel）等企业行政总裁会面时，提及中国若进犯台湾，将危及其旗下企业依赖的高阶晶片供应。他又称，美国若不开始在「冲突区外」建设晶圆厂，将「走向灾难」。

新书指出，马斯克当时指台湾生产全球约70%半导体及90%最先进晶片，而美国到2029年亦仅能掌握台积电约30%产能。他认为，一旦中国进犯台湾，将对整体经济造成冲击。

特朗普则在会上称，中国国家主席习近平曾向他保证，在其任内不会进犯台湾，但同时补充，对方「可能在说谎」。其后与会企业高层及美国商务部长卢特尼克讨论，如何将更多半导体供应链转移至美国。

台积电已在美投资1650亿美元

根据台积电官方资料，台积电目前在美国投资已扩大至1,650亿美元，主要集中于亚利桑那州，计划兴建多座晶圆厂，并配套先进封装设施及研发中心，以推动先进晶片制造在美国落地。不过，先进晶片供应链转移需时，短期仍难完全化解美国对台湾晶片产能的依赖。

马斯克被视中美关系重要人物

报道亦提到，今年5月，马斯克曾与多名美国科技企业行政总裁，包括英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋及苹果行政总裁库克（Tim Cook），陪同特朗普正式访问中国。同时，马斯克被广泛视为有助稳定北京与华盛顿经贸关系的人物之一，Tesla目前在上海营运3号超级工厂，员工约2万人；该厂由Tesla全资拥有，毋须与中国企业成立合资公司，在外资车企中属较罕见安排。