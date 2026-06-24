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5月大湾区参与理财通新增投资者按月升14% 跨境汇划金额跌23%

宏观经济
更新时间：10:45 2026-06-24 HKT
发布时间：10:45 2026-06-24 HKT

内地于5月22日重拳整治非法跨境炒股，加强监管跨境资金流动，引导资金回归「跨境理财通」等合规渠道。至于理财通能否在当月短短数日便即时受惠亦受关注。据人民银行广东省分行公布最新的理财通数据显示，5月大湾区参与理财通的个人投资者新增857人，按月多增107人，增幅为14.3%，惟当月跨境汇划金额按月跌22.8%至11.55亿元（人民币，下同），连跌2个月。

跨境汇划金额连跌两个月

5月在跨境汇划金额中，南向通占11.42亿元，按月跌23.3%，亦是连跌两个月；北向通占0.14亿元，按月则翻倍。当月内地与香港间往来的理财通业务跨境汇划金额为8.45亿元，按月减少26.5%；内地与澳门间往来的金额为3.11亿元，按月减少10.1%。

然而，截至5月底，累计跨境汇划金额达1,386.16亿元，较4月底增加11.56亿元，增幅为0.8%。其中内地与香港间往来的跨境汇划额1,237.66亿元，按月升0.7%；内地与澳门间往来的跨境汇划额为148.49亿元，按月升2.1%。至于截至5月底累计参与理财通的个人投资者为18.15万人，较4月底微增0.5%。

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