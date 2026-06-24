大行纷转「鹰」美银料储局今年加息3次 德银：不排除提前7月加息

美国劳动力市场回稳，而且通胀压力持续顽固，美银证券转軚变「鹰」，大幅修正联储局路径预判。美国银行证券Aditya Bhave团队发布最新联储局观察报告，由原先预期按兵不动，转为预计联储局将在2026年内加息3次，每次0.25厘，累计加息0.75厘，届时联邦基金利率目标区间将升到4.25至4.5厘，并将于2027年落实冻结利率。德银亦预期联储局今年加息2次，合共加息半厘。

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美银：劳动力市场已筑底稳定

美银证券指出，联储局去年减息0.75厘，属于劳动力数据放缓背景下的「风险管理」举措，然而今年以来非农就业增长已重新回升至趋势线以上，失业率亦与去年5月未减息前基本持平。Aditya Bhave认为，这显示劳动力市场已筑底稳定，当初启动减息周期的压力已不复存在，并为重新加息提供充分依据。但报告亦指，当非农就业人数大幅放缓、核心PCE数据疲软、股市显著下滑等，将可能搁置加息计划。

另外，德银亦调整联储局货币政策预期，预期当局今年将加息2次，分别在9月及12月，各加息0.25厘，亦不排除或提前于7月加息，预期明年将维持利率不变，直至2028年3月及6月分别减息0.25厘。

渣打探讨出售巴林业务

另外，渣打（2888）宣布，正探讨出售巴林财富管理和零售银行，因集团持续聚焦于最具规模业务和客户群上。此举不会影响渣打在巴林企业及投资银行业务。

渣打欧洲、中东和非洲财富管理及零售银行业务主管Bongiwe Gangeni表示，有关业务过渡预计将在18至24个月内分阶段进行，并指鉴于中东地区强劲的客户需求和长期发展机会，渣打将继续在该区进行投资。

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