富达国际料全球股市整固 AI投资回报仍存不确定性

近期市场出现多项不确定因素，包括英国首相辞职、中东停火局势脆弱、通胀与经济增长前景讯号不一，以及市场对人工智能（AI）投资热潮可持续性出现杂音，富达国际投资总监Tom Stevenson认为，全豉股市在多项因素交织下，将出现暂时整固。

英国首相较预期提早辞职

他指出，昨天宣布辞职的施纪贤（Sir Keir Starmer）较原先预期提早离任，并预计新任首相将在国会夏季休会前上任，意味著英国在十年间将迎来第七位首相。市场普遍预期Andy Burnham有望接任，因他上周于Makerfield补选中取得压倒性胜利。尽管市场曾揣测由Burnham领导的政府在财政政策上或偏向左倾，但由于新政府政策方向尚未明确，投资者暂时倾向观望。

在英国以外，全球市场更聚焦于中东停火局势的稳定性，但投资者普遍视中东战事对全球原油供应带来暂时性干扰。尽管战事持续时间较今年2月爆发时预期为长，长期油价预期仍然受控。

各大央行取向有明显分歧

然而，油价走势对通胀影响重大，而自新冠疫情以来，通胀持续高于目标水平，令央行在控制通胀与支持经济增长之间更难取得平衡。近期各大央行在政策取向上出现明显分歧，上周美国联储局及英伦银行的议息会议均显示按兵不动，而欧洲及日本央行则加息四分之一厘。这次亦是新任联储局主席沃什（Kevin Warsh）上任后首次主持议息会议。尽管利率维持不变，但整体言论偏向鹰派，强调持续对抗通胀的重要性。

另一方面，股票市场的主要动力仍来自科技股，尤其是受惠于AI基建投资急升的相关企业。不过，AI热潮在很大程度上获显著增长的企业盈利支持，考虑到数以千亿美元的投资回报仍存在不确定性，加上债券孳息上升、股权融资增加及股份回购减少等因素对股票投资者构成挑战，整体股市升势有待观察。