日圆汇价逼40年低位 传日美财长开会 分析称干预效果或有限 汇价未见底

日圆兑美元汇率昨日跌破161大关，最低见161.92，逼近161.95的40年新低，今早则稍见回升，报161.59水平，每百日圆兑港元见4.85水平。除了日本财务省昨日再度释出可能干预汇市讯号外，市场亦传出日本财务大臣片山皋月与美国财长贝森特举行线上会议，外汇交易员正高度警戒日本当局可能进场干预汇市。

此外，日圆低位徘徊加上暑假将至，本港找换店表示，昨日「唱Yen」人数众多，而且部分客人兑换金额达到200至300万日圆（约9.7万至14.5万港元）水平。有分析预测，触发干预的关键价位约在164.50附近，但干预或仅能推动日圆小幅上涨，日圆汇价或未见底。

随着暑期临近，港人热衷前往日本旅行。小女孩找换店负责人表示，昨日兑换日圆金额达13亿日圆（接近6,300万港元），较一周前升8成。（资料图片）

片山皋月称必要时行动

日本财务大臣片山皋月昨日表示，不会就具体汇率水平作出评论，但指随时准备因应需要，对汇率波动作出适当应对。不过，日本官员早前多番口头警告，仍未能阻止日圆下跌，市场忧虑日本央行即使上周加息，但加息步伐或仍不足以压抑通胀，加上美日息差持续存在，日圆沽压未见明显纾缓。中东局势推高油价，亦令能源进口国日本面对更大压力。

本港找换店表示，昨日「唱Yen」人数众多，而且部分客人兑换金额达到200至300万日圆（约9.7万至14.5万港元）水平。

本周美元兑日圆或试162

三井住友信托银行驻纽约交易员Takeru Yamamoto表示，日本当局或希望透过日美会议向市场释出讯号，表明正与美方协同行动，且干预汇市门槛不高。他预计，美元兑日圆本周或测试162水平。

不过，市场对日圆措施的长期成效存疑，三菱日联摩根士丹利证券策略师上野大作认为，日本政府仅能通过汇市干预来抑制投机性日圆走弱，只要美日之间利率差距持续存在，外汇干预的「魔力」就难以永久抑制日圆抛售压力。

小女孩：兑换额一周升8成

随着暑期临近，港人热衷前往日本旅行。小女孩找换店负责人表示，昨日兑换日圆金额达13亿日圆（接近6,300万港元），较一周前升8成，客户单笔兑换金额亦甚大。独立外汇分析师卢楚仁则表示，毋须急于当下大额换汇，若出行时间尚早，尤其8月出行人群，可持续观望。

卢楚仁：关键价位约164.5附近

卢楚仁对日圆后续走势整体持悲观判断，他表示，日本政府及央行已先后落地汇率干预、加息操作，但「子弹有限」，此类干预与连续加息措施，不具备可持续性，撑日圆走强的政策手段已基本消耗完毕，叠加美元维持强势格局，日圆短期仍将受压走弱。

他又指，触发官方干预的关键价位约在164.50附近，而本次出手干预或仅能推动日圆上涨200点左右，阻力位集中在161至162区间，中长期来看日圆重回155价位的可能性极低，即使阶段性反弹，触及160附近便会遭遇强劲阻力。

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