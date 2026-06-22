高市早苗未阻日央行加息 冀双方紧密合作 市场料最快9月再加息

日本首相高市早苗周一在国会表示，期望日本央行与政府紧密合作，并在考虑经济、物价及金融形势下，采取适当货币政策，以可持续方式实现2%物价稳定目标。

被视为宽松币策支持者

日央行上周加息至1995年以来最高水平，相关决定符合市场预期。高市早苗一向被视为宽松货币政策支持者，过去亦曾要求日央行行长植田和男在制定政策时，要充分考虑政府政策方向。不过，她上周重申政府与央行协调一致的立场，以此表示她接受日央行的加息决定。

日本上周公布数据显示，5月全国消费物价按年升幅维持在1.4%，部分原因是政府补贴压低能源成本。高市政府近日亦编制额外预算，将有助未来数月继续缓和中东危机对家庭开支的冲击。然而，日央行预计，中东冲突导致能源价格高企，将对通胀构成明显压力。市场因此预期，日央行今年底前仍可能再次加息，最快或于9月行动。

副行长：延迟调整政策或增风险

日央行副行长冰见野良三同日在国会表示，在目前基础通胀有机会升穿2%目标的情况下，若延迟调整货币宽松程度，可能令相关风险变成现实，并在日后拖累经济活动。

日央行上周加息决定中，只有一名政策委员投反对票，为高市任命的新任审议委员浅田藤一郎。高市本月稍后亦将有另一名人选加入日央行政策委员会，而两名立场最鹰派的委员任期约一年后届满，意味她未来有机会透过提名新成员，改变九人小组的政策倾向。