Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道富料美今年不减息 储局具宽松币策空间

宏观经济
更新时间：10:54 2026-06-22 HKT
发布时间：10:54 2026-06-22 HKT

市场关注美国息口走势，道富投资管理亚太区投资策略与研究部主管刘宁晖表示，该行在数周前将美国息口预测，由今年将会减息，改为维持不变，明年或会减息一次。虽然现时美国的经济增长率，高于目前的政策利率，故美国联储局有加息空间，但此受到政治因素影响，美国年底将会举行中期选举；加息的门槛较高，一旦加息便打破目前的减息周期；联储局新主席沃什（Kevin Warsh）上周的发言有一些蛛丝马迹，提及人工智能（AI）提升生产率，再者企业资本开支强劲，因而有一定的余地进行宽松货币政策。

相关文章：美国议息｜联储局宣布维持利率不变 料年底前加息0.25厘 沃什罕无参与「点阵图」

他提及，资本市场存在泡沫但未到临界点，又强调没有人能够精准判断泡沫何时「冒起来」。他认为，市场直至今年底风险可能不是很大，因为从历史上来看，企业基本面强健，同时货币政策没有特别收紧，市场一般不会因估值太高，导致泡沫爆破，而这种情况从未发生。他补充，目前全球流动性尚可，美国货币基金市场约7、8万亿美元规模。

年底前转向加息机会低

他认为，美国今年底前转向加息周期可能性不大，但若真如此，此与市场预期差距大，可能会对市场造成影响。另外，霍尔木兹海峡能否如期打开，释放石油产能等，将会影响油价走势。如果油价上升，令通胀走高，继而美国要收紧利率政策，或触发股市变动。

该行对全球经济增长持审慎乐观的看法，通胀可能有一定的反复，另最近美国就业市场数据上升或因世界杯等一次性的因素，故不应太快下结论。中国方面，去年中国累计贸易顺差突破1万亿美元，反映其重要性越来越凸显，惟有机会引起其全球「贸易伙伴对中国的一个反弹」，与发达国家、发展中国家等不同的贸易伙伴都有博弈，而从最近欧盟内部会议来看，欧盟对此事的容忍度越来越低，可能是下一步要关注的一个主题。


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
2小时前
关闭逾30年的深圳西丽塔，再次免费开放。深圳微时光
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
17小时前
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
10小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
4小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
3小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
20小时前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
13小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
23小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
20小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
23小时前