道富料美今年不减息 储局具宽松币策空间

市场关注美国息口走势，道富投资管理亚太区投资策略与研究部主管刘宁晖表示，该行在数周前将美国息口预测，由今年将会减息，改为维持不变，明年或会减息一次。虽然现时美国的经济增长率，高于目前的政策利率，故美国联储局有加息空间，但此受到政治因素影响，美国年底将会举行中期选举；加息的门槛较高，一旦加息便打破目前的减息周期；联储局新主席沃什（Kevin Warsh）上周的发言有一些蛛丝马迹，提及人工智能（AI）提升生产率，再者企业资本开支强劲，因而有一定的余地进行宽松货币政策。

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他提及，资本市场存在泡沫但未到临界点，又强调没有人能够精准判断泡沫何时「冒起来」。他认为，市场直至今年底风险可能不是很大，因为从历史上来看，企业基本面强健，同时货币政策没有特别收紧，市场一般不会因估值太高，导致泡沫爆破，而这种情况从未发生。他补充，目前全球流动性尚可，美国货币基金市场约7、8万亿美元规模。

年底前转向加息机会低

他认为，美国今年底前转向加息周期可能性不大，但若真如此，此与市场预期差距大，可能会对市场造成影响。另外，霍尔木兹海峡能否如期打开，释放石油产能等，将会影响油价走势。如果油价上升，令通胀走高，继而美国要收紧利率政策，或触发股市变动。

该行对全球经济增长持审慎乐观的看法，通胀可能有一定的反复，另最近美国就业市场数据上升或因世界杯等一次性的因素，故不应太快下结论。中国方面，去年中国累计贸易顺差突破1万亿美元，反映其重要性越来越凸显，惟有机会引起其全球「贸易伙伴对中国的一个反弹」，与发达国家、发展中国家等不同的贸易伙伴都有博弈，而从最近欧盟内部会议来看，欧盟对此事的容忍度越来越低，可能是下一步要关注的一个主题。



