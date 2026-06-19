Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「AI 教父」 杨立昆 狠批马斯克xAI已算失败 预言行业迎「大爆炸」

宏观经济
更新时间：15:58 2026-06-19 HKT
发布时间：15:58 2026-06-19 HKT

被誉为「AI 教父」 前Meta首席AI科学家、图灵奖得主杨立昆（Yann LeCun）日前再度发表惊人言论，公开为人工智能产业敲响丧钟。他直言，由科技巨头马斯克（Elon Musk）创办的AI初创公司xAI「已经算失败」，并警告整个AI产业正走向巨大的泡沫爆破。

杨立昆指出，当前AI市场的狂热完全由过度承诺与资本炒作催生。他特别点名xAI，指其在技术研发及市场应用上的实际进展，远远落后于最初宣传的宏大蓝图，本质上已无法实现预期目标。他认为，不仅是xAI，全球多间AI企业都在面对类似的「期望管理失败」。

他预言，随着投资者开始保持清醒、要求看见真正的商业变现与盈利能力，市场上的盲目资金将会快速抽走。这场由大型语言模型（LLM）带起的热潮，恐在不久后迎来一场「泡沫大爆炸」，届时大批缺乏核心竞争力、只靠烧钱维系的AI初创公司将面临毁灭性打击。

事实上，这已非杨立昆首次向AI产业「泼冷水」。作为「深度学习三巨头」之一，他近年屡次质疑现行AGI（通用人工智能）发展路径的局限性。

 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
18小时前
青沙公路夺命车祸│35岁女死者为善导会社工 为人热情开朗 善导会：最沉痛哀悼
突发
4小时前
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
6小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
7小时前
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气
影视圈
6小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
21小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
19小时前
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
港姐2026丨吴倬希退赛乐易玲话好嘥 亲揭退选真相称「山水有相逢」 23岁学霸任投行分析师
影视圈
1小时前