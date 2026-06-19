「AI 教父」 杨立昆 狠批马斯克xAI已算失败 预言行业迎「大爆炸」

被誉为「AI 教父」 前Meta首席AI科学家、图灵奖得主杨立昆（Yann LeCun）日前再度发表惊人言论，公开为人工智能产业敲响丧钟。他直言，由科技巨头马斯克（Elon Musk）创办的AI初创公司xAI「已经算失败」，并警告整个AI产业正走向巨大的泡沫爆破。

杨立昆指出，当前AI市场的狂热完全由过度承诺与资本炒作催生。他特别点名xAI，指其在技术研发及市场应用上的实际进展，远远落后于最初宣传的宏大蓝图，本质上已无法实现预期目标。他认为，不仅是xAI，全球多间AI企业都在面对类似的「期望管理失败」。

他预言，随着投资者开始保持清醒、要求看见真正的商业变现与盈利能力，市场上的盲目资金将会快速抽走。这场由大型语言模型（LLM）带起的热潮，恐在不久后迎来一场「泡沫大爆炸」，届时大批缺乏核心竞争力、只靠烧钱维系的AI初创公司将面临毁灭性打击。

事实上，这已非杨立昆首次向AI产业「泼冷水」。作为「深度学习三巨头」之一，他近年屡次质疑现行AGI（通用人工智能）发展路径的局限性。