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瑞士证实美伊谈判告吹 日韩股市插水纳指期货跌1%

宏观经济
更新时间：15:40 2026-06-19 HKT
发布时间：15:40 2026-06-19 HKT

中东局势再起波澜，地缘政治风险急剧升温。瑞士联邦外事部（FDFA）正式证实，原定于当地举行的美国与伊朗高级别谈判已宣告取消。消息一出，随即引发环球金融市场剧烈震荡，亚洲股市首当其冲。

受到谈判破裂的利空消息打击，亚太区主要股市应声下挫，日本及南韩股市在交易时段内双双出现「插水式」下跌。美股期货亦未能幸免，纳斯达克指数期货（Nasdaq Futures）跌幅迅速扩大至1%。与此同时，市场避险情绪急剧升温，资金涌入美元，推动美金指数（US Dollar Index）强势走高，一举突破101点大关。

地缘风险飙升同时点燃了商品市场。由于市场极度担忧环球能源供应链面临严重威胁，国际油价闻讯直线狂飙，布兰特原油期货单日暴涨超过4%，一度冲破每桶82美元。市场分析指出，若美伊对峙持续升级甚至引爆直接冲突，短期内金融市场恐将持续极其剧烈的波动。随着谈判正式取消，全球正严阵以待，密切注视美伊两国下一步的军事及政治表态。

现货黄金下挫失守4,200美元关口，现货白银日内跌幅扩大至0.64%，报每盎司65.24美元。国际油价下挫，布油跌0.25%，报每桶79.65 美元。

市场分析指出，美伊两国原期望透过是次会谈缓解长久以来的紧张关系，如今谈判在最后关头触礁，令中东局势再度陷入极大变数。由于事出突然，投资者对环球供应链及地缘风险的忧虑再度被点燃，引发金融市场出现明显的「避险模式」（Risk-off）。随着谈判正式取消，市场正密切注视美伊双方下一步的表态，短期内金融市场恐将持续波动

 

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