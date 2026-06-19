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美墨加世界杯变吸金逾千亿 中国潮玩LABUBU跳上开幕式

宏观经济
更新时间：11:38 2026-06-19 HKT
发布时间：11:38 2026-06-19 HKT

2026美墨加世界杯开锣，今届赛事由美、加、墨三国合办，兼首度扩军至48队，比赛大增至104场。国际足联（FIFA）将这项盛事分拆成更多「吸金场景」，更将财务周期收入目标调高至破纪录的130亿美元（约1018万港元）。

今届世界杯打破多项商业纪录，除了特定前排高端门票被炒高近5倍、至近3.3万美元（约26万港元外，中国企业的参与方式亦迎来大洗牌。最瞩目的是本地潮玩品牌泡泡玛特（POP MART）旗下IP「LABUBU」，以FIFA官方授权联名身份首度登上揭幕战开幕式舞台，成为首个登陆世界杯开幕式的中国潮玩。此外，大中华及日本区总授权商杭州孚德亦发展出十多个分授权商，开发逾千款产品，连白酒品牌五粮液亦加入推出联名款。

过去中国企业习惯「豪掷」买场边广告牌曝光，但今届官方席位减少，企业转向更精准的「买应用场景」或「卖货生意」。例如联想（Lenovo）成为官方技术合作伙伴，部署逾1.7万台设备提供AI及数据中心支持；海信及蒙牛则继续赞助。

与此同时，因官方赞助成本高昂兼需提早几年锁定，许多品牌实施「灵活避税」，改为绕过FIFA，转与国家队或球星个人签约，如库迪咖啡、瑞幸咖啡等分别赞助阿根廷、葡萄牙等国家队；追觅、东鹏等品牌则分别签下C朗拿度、麦巴比等球星，主攻高性价比的短期粉丝转。

 

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