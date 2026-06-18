日圆恐见40年最低 兑港元4.88算 分析：联储局偏鹰 圆汇料见162 

随著美国联储局今年加息预期升温，美汇指数曾升至100.35。同一时间，日圆汇价持续弱势，交易员预期美元兑日圆将跌至40年来最弱水平，并将触发日本当局新一轮干预。

美元兑日圆最新报160.61；每百日圆兑港元最新4.88算。

日圆兑1美元周三跌至自2024年7月以来的最低水平，曾触及160.8。据彭博报道引述交易员指，圆汇下一个关键里程碑是161.95，一旦突破，将创下自1986年12月以来的最低水平。

美日息差依然巨大

不少市场参与者表示，由于美日之间的利率差距依然巨大，日圆走向该门槛几乎是不可避免的。日本当局在今年4月28日至5月27日期间斥资创纪录的11.73万亿日圆进行干预，日圆曾回升至155水平，但此后已完全抹去所有涨幅。IG Australia Pty Ltd 的市场分析师 Tony Sycamore 表示，测试 161.95 并突破只是时间问题，而不是是否会发生。他预计当局在 161.95 水平可能会投入与 4 月和 5 月相近的资金进行干预。

相关文章：美国议息｜联储局维持利率不变 料年底前加息0.25厘 沃什罕无参与「点阵图」

现干预作用料有限

日本内阁官房长官木原稔今日表示，日本政府将在必要时随时对外汇市场采取适当行动。不过投资界认为，在当前水平进行干预可能影响有限，因为美元的整体强势。SBI FX Trade 常务董事 Marito Ueda指，当美元兑日圆接近或突破161.95时，干预可能会发生，并相信该水平本月内就会触及，「这或许不会改变日圆走弱的基本趋势，但比当局现在出手更有效。」

日本央行周二将基准利率上调至自 1995 年以来的最高水平，但投资者仍担心央行加息速度不足以控制通胀及遏制日圆疲弱。虽然美国与伊朗达成临时协议以重开霍尔木兹海峡，但对日圆的提振作用有限。

摩根大通首席日本外汇策略师Junya Tanase表示，美元兑日圆在未来几周可能走向 162，尤其是在美国数据强劲或日本财政担忧再度升温的情况下。他认为，随著联储局转向鹰派，加息在望，「如果美元兑日圆进一步上涨并测试 162，另一轮干预很可能会到来。」

相关文章：美国议息｜联储局沃什抛改革蓝图 设五大政策工作组 拒透露曾否与特朗普秘密通话