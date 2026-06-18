发改委：6月底前下达2000亿设备更新和第三批消费品以旧换新资金 市场力量助建算力网

据内媒报道，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，发改委将会同有关部门，持续推动政策红利更加公平、便捷、规范地直达消费者，更好释放「两新」政策效能。不过，李超提到，中国现代化产业体系是在长期实践中不断摸索、总结、提升而发展起来的，若把中国产业竞争力简单归因于「补贴」，不仅过于片面，而且完全错误。

李超表示，发改委将有序安排资金下达，6月底前将下达今年全部2,000亿元（人民币，下同）设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以旧换新资金；二是加强项目和资金监管，持续完善全链条监管机制，严厉打击「先涨后补」、骗补套补等违法违规行为；三是做好跟踪问效，组织开展「两新」政策实施效果评估，做好政策接续预研储备。

算力网是支撑数字经济关键设施

另一方面，李超指算力是数字经济时代的生产力，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施。随着人工智能快速发展，全国一体化算力网建设正在加速推进。

截至今年3月底，中国已建成智能算力规模188.2万P，是去年同期的2.5倍，预计还将保持高速增长态势。在具体建设过程中，市场力量将起决定性作用；发改委将会同有关部门，加强统筹协调和政策引导。

加强算力网与新型电网及通信网联动

在「十五五」时期，发改委将更加注重供需适配，加强算力网与新型电网、新一代通信网规划建设的协同联动。在「硬投资」方面，探索更多行之有效的算电协同模式，做到以电强算、以算促电；加强算网融合创新，适度推动国家枢纽间直连线路扩容，进一步降低网络传输时延。在「软建设」方面，强化算力资源监测与市场化调度，加快建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。