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IEA称全球石油需求打击超预期 明年油市恐供应过剩

宏观经济
更新时间：11:03 2026-06-18 HKT
发布时间：11:03 2026-06-18 HKT

随着美伊签署谅解备忘录，伊朗已同意重开霍尔木兹海峡，美国也将解除对该区域的封锁行动，令国际油价受压，布兰特期油及纽约期油最新已回落至80美元以下。国际能源署（IEA）更表示，全球石油需求受打击较预期深，并预计随着中东供应逐步恢复，油市明年将重返供应过剩。若供应过剩成形，国际油价料受压，并可能影响本港汽油、航空燃油及运输成本走势。

需求受压不只中东影响

IEA在最新月报中预测，今年全球石油需求将按年减少110万桶/日，较5月报告再下调70万桶/日，主要由于燃料价格上升及成品油供应受阻，令第二季石油交付量按年急跌500万桶/日。

IEA指出，石油需求受压已不只局限于最初受中东局势影响的地区，而是扩散至更多产品及市场。虽然IEA预计明年需求将恢复增长约200万桶/日，但供应回升速度更快。

供应方面，IEA指全球石油供应今年将减少390万桶/日至1.024亿桶/日，但到2027年将反弹800万桶/日，升至1.103亿桶/日。IEA预计，明年全球石油需求将增至1.053亿桶/日，意味供应或较需求多约500万桶/日，油市将由目前偏紧转向明显过剩。

短期油价仍有波动风险

不过，IEA亦指出，中东供应全面恢复仍需时间，排雷、运输安排及政治限制仍可能影响出口进度。全球库存在油市转向过剩前亦可能继续下跌，令短期油价仍有波动风险。

IEA数据显示，5月全球可观察石油库存减少1.43亿桶，相当于每日减少460万桶。换言之，油市中长线或因供应过剩而令油价受压，但短期仍要视乎中东供应恢复及库存变化。

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