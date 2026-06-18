美国议息｜联储局沃什抛改革蓝图 设五大政策工作组 拒透露曾否与特朗普秘密通话

接掌美国联储局帅印不久的主席沃什（Kevin Warsh），在最新议息结果记者会上抛出改革蓝图，宣布在货币政策核心领域成立五个全新专责工作组，全面审视及重塑美联储的运作架构。改革范围包括沟通机制、资产负债表结构、数据来源的使用与披露、通胀框架，以及首度将人工智能（AI）纳入考量的生产率与就业研究。沃什在会上重申，对2%通胀目标的承诺坚定不移，同时透露自己上任以来已与新任财政部长贝森特会面三次，惟对是否曾与总统特朗普进行过直接沟通则讳莫如深。

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美国议息｜挺两成通胀目标 视市场价格为最重要决策指引

根据沃什透露的时间表，这五个涵盖美联储权力核心的专责工作组将在未来几周内正式启动运作，预计从今年秋季起，美联储决策层将开始获得工作组提交的深度一手评估信息。

沃什（左）特别强调，尽管要进行全面审视，但他依然认为新闻发布会是非常有用的沟通方式，可以向传媒及大众及时透露某些至关重要的货币政策资讯。

在各分组职能中，市场最为关注「资产负债表工作组」与「生产率与就业工作组」。沃什指，资产负债表小组将全面评估目前美联储实行的「充足准备金」（Ample Reserves）制度之利弊，并对规模庞大的资产负债表组成结构进行历史性重新定性；而生产率与就业工作组，则会顺应时代潮流，重点考虑引入人工智能及其他通用技术对全美劳动力市场与经济生产率所带来的深远影响范围。此外，通胀框架工作组会重新审视新时代下推动通胀的底层因素；数据工作组则负责引入全新的大数据来源与方法论调整。

美国议息｜通讯机制迎来大洗牌 年底前全面审视点阵图及记者会

除了内部政策框架，沃什亦将改革火药对准了美联储的对外政策沟通方式。他表示，将在今年底前对美联储现行的所有沟通模式进行一场全方位、底层逻辑式的全面审视。

这场通讯大洗牌将直接涉及市场极为敏感的「点阵图」（Dot Plot）、货币政策会议机制以及议息后的正式新闻发布会。沃什特别强调，尽管要进行全面审视，但他依然认为新闻发布会是非常有用的沟通方式，可以向传媒及大众及时透露某些至关重要的货币政策资讯。

针对现场有记者尖锐提出，若美联储未来不再提供持续的「前瞻指引」（Forward Guidance），恐会引发全球金融市场更为剧烈的波动，沃什回应指，当市场过度担忧央行将如何刻板地应对某一项单一数据时，市场的定价效率反而会下跌；相反，市场越关注实体经济的真实情况，就越能精准判断数据是否有效，金融市场就越可能根据其认为最有可能发生的情况进行理性定价。他说：「市场价格，才是引导央行决策者最核心、最重要的信息来源。」

在涉及核心经济指标时，沃什强调美联储对实现2%通胀目标的承诺是坚定、一致且不可动摇的，在目标完全实现前，没有任何理由重新审视或修改这个目标。他乐观指出，目前的就业数据正朝著好的方向发展，他不认为美联储在追求「充分就业」与「价格稳定」这双重使命之间，存在必须作出痛苦取舍的两难问题。

被问及政治独立性时，沃什未有透露自上任以来是否曾与总统特朗普进行过沟通，但他证实，自己已与财长贝森特密集会面了3次，双方正就美国财政与货币政策的协调保持高度沟通。

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