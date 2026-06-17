Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倘霍尔木兹海峡重开 原油供应恢复仍需时 油价或短暂缓解后再起

宏观经济
更新时间：16:11 2026-06-17 HKT
发布时间：16:11 2026-06-17 HKT

尽管美国与伊朗日前宣布达成初步谅解备忘录，并准备于本周五（19日）正式签署协议。不过，据外媒引述分析指出，霍尔木兹海峡重新开放后，原油价格恢复正常可能仍遥遥无期，国际油价甚至可能在7月或8月重新上涨至百元水平。目前布兰特期油及WTI期油均已跌至80美元水平以下，分别暂报78.57美元及75.73美元。

油轮抵达及恢复生产需时

据外媒报道，即使霍尔木兹海峡重新开放，能源研究公司HFI Research估计油轮最早也要到6月中旬才能抵达波斯湾，并指恢复石油运输存在诸多后勤障碍；同时，石油生产也可能面临「物流瓶颈」，而原油生产大约需要3个月才能全面恢复。

各国料竞相补充战略储备 

美国前总统布殊的白宫能源顾问、Rapidan Energy分析师Bob McNally周一接受采访时也表示，霍尔木兹海峡的船舶通行可能要到6月底才能恢复，而且各国陆续重启生产后，战争造成的长期结构性损害可能需要「数月」时间才会显现。

他又指，随着各国竞相补充战略储备，石油储备可能会继续下降，并指夏季是石油市场需求旺季，可能是推高油价的另一原因。根据他推测，布兰特原油价格可能在7月或8月重回每桶100美元的关键关口之上。

受损能源设施或数年才恢复

此外，高盛前大宗商品研究主管、凯雷集团能源路径部门的首席战略官Jeff Currie则称，未来几个月石油市场价格压力只会略有缓解，恢复正常需要几个月的时间，而且要到年底才能实现。他认为，霍尔木兹海峡重新开放后，波斯湾约6,000万桶原油可能会被释出，但重启石油生产需要很长时间。

他表示，科威特、卡塔尔和伊拉克等国受损的能源基础设施，可能需要数年时间才能恢复。同时，航运保险公司可能不愿为波斯湾的油轮提供保险。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
5小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港偕妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
3小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
22小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
7小时前
美斯大三元封神，阿根廷大胜阿尔及利亚。
世界杯2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿尔及利亚 16个入球追平世杯历史神射手纪录
足球世界
6小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
20小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
1小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
6小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT