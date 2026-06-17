倘霍尔木兹海峡重开 原油供应恢复仍需时 油价或短暂缓解后再起

尽管美国与伊朗日前宣布达成初步谅解备忘录，并准备于本周五（19日）正式签署协议。不过，据外媒引述分析指出，霍尔木兹海峡重新开放后，原油价格恢复正常可能仍遥遥无期，国际油价甚至可能在7月或8月重新上涨至百元水平。目前布兰特期油及WTI期油均已跌至80美元水平以下，分别暂报78.57美元及75.73美元。

油轮抵达及恢复生产需时

据外媒报道，即使霍尔木兹海峡重新开放，能源研究公司HFI Research估计油轮最早也要到6月中旬才能抵达波斯湾，并指恢复石油运输存在诸多后勤障碍；同时，石油生产也可能面临「物流瓶颈」，而原油生产大约需要3个月才能全面恢复。

各国料竞相补充战略储备

美国前总统布殊的白宫能源顾问、Rapidan Energy分析师Bob McNally周一接受采访时也表示，霍尔木兹海峡的船舶通行可能要到6月底才能恢复，而且各国陆续重启生产后，战争造成的长期结构性损害可能需要「数月」时间才会显现。

他又指，随着各国竞相补充战略储备，石油储备可能会继续下降，并指夏季是石油市场需求旺季，可能是推高油价的另一原因。根据他推测，布兰特原油价格可能在7月或8月重回每桶100美元的关键关口之上。

受损能源设施或数年才恢复

此外，高盛前大宗商品研究主管、凯雷集团能源路径部门的首席战略官Jeff Currie则称，未来几个月石油市场价格压力只会略有缓解，恢复正常需要几个月的时间，而且要到年底才能实现。他认为，霍尔木兹海峡重新开放后，波斯湾约6,000万桶原油可能会被释出，但重启石油生产需要很长时间。

他表示，科威特、卡塔尔和伊拉克等国受损的能源基础设施，可能需要数年时间才能恢复。同时，航运保险公司可能不愿为波斯湾的油轮提供保险。