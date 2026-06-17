美国议息｜联储局维持利率不变 料年底前加息0.25厘 沃什罕无参与「点阵图」

【美国议息/联储局/FOMC/沃什】美国联储局于本港时间周四凌晨2时公布议息结果，宣布维持利率不变，联邦基金利率目标区间保持在3.5至3.75厘，符合市场预期。联储局「点阵图」显示，以中位数计，预期今年底前加息0.25厘。

点阵图显示，19名官员中，只有18人提交了点阵图预测，新任联储局主席沃什（Kevin Warsh）未有参与。

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在18位官员中，有1位官员认为2026年剩余时间应累计加息75个点子，有5位官员认为应累计加息50个点子，有3位官员认为应累计加息25个点子，有8位官员认为应维持利率不变，有1位官员认为应累计减息25个点子。

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沃什作为主席的首次新闻发布会将于30分钟后举行。今次议息预期是沃什首个关键考验，因其一方面面对通胀压力不断上升，一方面美国总统特朗普却持续敦促降低借贷成本。此外，市场关注，沃什打破联储局自金融危机后长达约14年惯例，未有参与「点阵图」，可能引发部分官员不满。

美国议息｜关注对通胀率2%目标表态

综合媒体报道，市场正密切关注沃什对于联储局承诺将通胀率恢复到2%目标的支持，也可能被追问对于美伊达成临时和平协议如何影响通胀和美国整体经济前景的看法。

目前联邦公开市场委员会（FOMC）内部的讨论已明显转向对通胀风险的警惕，多位官员认为顽固的价格压力正在强化，而且美伊冲突爆发令能源价格快速上涨，更进一步加剧了有关趋势。同时，多位官员已阐述了可能需要加息的几种情景，并希望在会后声明中删除任何暗示下一步可能减息的措辞。

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新任联储局主席沃什（Kevin Warsh）。

美国议息｜料被追问「体制变革」细节

不过，在沃什被提名为联储局主席之前，他似乎与特朗普呼吁减息的立场一致，如今则似乎不得不应对通胀环境及其他官员的意见。根据芝商所FedWatch工具显示，市场认为联储局在12月加息的可能性已近60%。

在沃什被提名为联储局主席之前，他似乎与特朗普呼吁减息的立场一致，如今则似乎不得不应对通胀环境及其他官员的意见。

沃什亦可能被追问他承诺为联储局带来的「体制变革」的细节，包括改革联储局的沟通方式、缩减资产负债表规模，以及重新评估通胀模型，而这些改革大多需要FOMC其他成员支持，甚至通过投票决定。

美国议息时间表

联储局议息日期 联储局议息结果 美国基准利率 香港跟随加息/减息幅度 香港基本利率 2026年6月18日 维持不变 3.5% - 3.75% 待公布 待公布 2026年4月29日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2026年3月18日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2026年1月28日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2025年12月11日 减0.25厘 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2025年10月30日 减0.25厘 3.75% - 4% 减0.125厘 4.25% 2025年9月18日 减0.25厘 4% - 4.25% 减0.125厘 4.5% 2025年7月31日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75% 2025年6月19日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75% 2025年5月8日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75% 2025年3月20日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75% 2025年1月30日 维持不变 4.25% - 4.5% 维持不变 4.75%

资料来源：联储局官网

美国议息｜沃什或不会提交点阵图预测

针对「点阵图」而言，美国银行经济学家Aditya Bhave预计沃什不会提交点阵图预测。高盛经济学家David Mericle亦在一份报告中指出，鉴于沃什过去对前瞻性指引的批评，将假设他不会提交点阵图预测，但对此并不确定。至于TD Securities分析师预料，沃什或不参与点阵图，主要是为了尽量减少在6月点阵图中透露出其鹰派立场。

根据芝商所FedWatch工具显示，市场认为联储局在12月加息的可能性已近60%。

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli则指出，如果沃什不参与点阵图，在市场看来，可能会被解读为他对委员会的「恶意反对」。他又提到，如果沃什无法保持债券市场的信心，将立即产生负面影响，体现为利率中可能嵌入更高风险溢价，对整体经济不利。

另一方面，联储局前高级政策顾问Robert Tetlow表示，将重点观察沃什当前立场与其过往角色之间的延续性，「他可能会设定一些基准」，并指「白宫时期的沃什是一个无论如何经济状况如何，都会找理由减息的人，而胡佛研究所时期的沃什则是一个通胀鹰派」。

华侨银行香港修订美息全年不变

华侨银行香港最新对美息的预测，由原来全年减息一次，修定为全年美息不变。该行经济师姜静解释，因有见及近期美国非农就业等相关数据偏强劲，故移除原本减息的预测，但与此同时，实质当地就业市场并非太强劲，或会延后走弱，且薪资增长疲弱，加上通胀预期没失控，联储局也没必要急于加息，而会观察更多经济数据，因此估计美国到明年中都会维持联邦基金利率于3.5%至3.75%水平。

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王良享：沃什若「畀一点」反映愿合作

臻享顾问董事总经理王良享表示，今次议息会着眼于沃什会否在是次点阵图上「畀返一点落去」，反映其对利率走势看法。王解释，由于沃什是中途加入，故可以不参与点阵图，但若参与，则显示他愿与其他官员合作。此外，王良亨亦关注经过一轮战事，联储局会否调整美国经济和通胀的预测，以及议息声明中会否剔除先前减息倾向的暗示等。

除了联储局对美国经济及通胀的最新预测外，姜静亦关注点阵图反映储局官员对未来利率的看法，以及沃什有关缩表、减少与市场沟通、通胀框架等主张会否执行，倘若成真，利率市场将会因为缺乏前瞻性和清晰度而变得波动。

本港P息料不变 拆息将扯高

港息方面，姜静预期，在美息不变下，本港银行亦会维持最优惠利率（P）不变，惟港元拆息受季节性因素影响，月底前将进一步扯高，昨日3个月以下拆息显著上扬，其中2周拆息升破3厘，大升约55点子，报3.037厘；1个月拆息再升约11点子，报2.959厘，按现势升破3厘也不出奇。