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澳洲维持利率4.35厘不变 警告必要时再加息 「中东冲突解决仍处早期阶段」

宏观经济
更新时间：15:28 2026-06-16 HKT
发布时间：15:28 2026-06-16 HKT

澳洲央行宣布维持现金利率目标于4.35厘不变，为今年以来首次暂停加息。不过，澳洲央行同时警告，当地通胀仍然过高，将采取一切必要行动令通胀回落，包括在有需要时进一步提高现金利率目标，意味加息周期未必已经完结。议息结果公布后，澳元兑美元维持跌势，暂跌约0.2%至0.705水平。掉期市场显示，投资者押注8月再加息机会约三成，全年隐含加息幅度约16个基点，少于一次完整加息。

全球石油供应问题需时解决

市场原已押注澳洲央行今次维持利率不变，主因澳洲近期通胀、消费需求及就业数据均偏软，加上中东和平协议推动油价回落，纾缓部分通胀压力。不过，澳洲央行在声明中指出，中东冲突的解决仍处早期阶段，若局势演变不如预期，或出现通胀较5月基准预测更高、经济活动较弱的情况。该行又称，全球石油供应问题需时解决，将继续对能源价格及通胀构成上行压力。

Deloitte Access Economics合伙人Stephen Smith指出，今次决定反映澳洲央行在非常不明朗的前景下，评估未来会议是否需要进一步收紧政策，抑或只是需要更多时间观察。他又指，伊朗相关协议需待签署及落实，并反映于燃油价格后，才足以令市场安心。

核心通胀仍高于目标区间

澳洲央行自2月以来已累计加息75个基点，以应对顽固通胀压力。虽然澳洲4月年度通胀放缓至4.2%，但反映核心通胀的指标升至3.4%，仍高于央行2%至3%的目标区间。Oxford Economics Australia经济研究主管Harry Murphy Cruise表示，近4个月油价冲击带来的通胀压力，不会即时消失，较高投入、运输及农业成本对消费价格的影响仍在传导，意味核心通胀压力不会即时消退，因此短期内不宜预期减息。

不过，澳洲经济增长已明显放慢，首季经济按季仅增长0.3%；失业率升至4.5%，为4年半高位。楼市方面，澳洲楼价过去一轮升势已见停顿，政府拟议税务改革亦令新投资者贷款需求大幅下降。

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