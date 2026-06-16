日央行加息0.25厘至1厘符预期 创31年新高 明年4月起暂停缩减购债

日本央行今日（16日）以7比1的投票比例通过利率决议，将基准利率调高0.25厘至1厘，符合市场预期，为1995年以来最高水平。受消息影响，日圆汇价应声向上，其中美元兑日圆跌0.11%至160.185水平；每百日圆兑港元则报「4.88算」，升约0.07%。

此外，日本央行将从2027年4月起暂停缩减购债规模，将每月日本国债购买速度维持在2万亿日圆左右。至于现行计划则没有改变，即在明年1月至3月之前，每季度将每月日本国债购买规模减少2,000亿日圆。

整体经济已温和复苏

该行预计，在政策利率调整后，宽松的金融环境仍将维持，并继续坚定地支持经济活动，未来将根据经济活动、物价和金融状况发展，继续提高政策利率。经济方面，尽管局部仍表现出一些疲软，但整体已温和复苏，与前一段时间相比，出现严重放缓的风险降低，并符合基准预测情景。

CPI按年升幅或会加速

通胀前景方面，日本央行指油价上涨影响一直在以相对较快速度推进，可能会蔓延及导致广泛商品和服务价格上涨，CPI按年升幅可能会加速，达到明显高于2%的水平，核心CPI亦存在向上偏离并高出物价目标的风险。该行又指，将特别关注中东局势未来走向对金融市场、外汇市场、经济和物价的影响，并且需关注全球AI相关需求及未来外汇走势影响。

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