Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地5月工业增4.5%略胜预期 零售跌0.6% 固投见6年低

宏观经济
更新时间：11:23 2026-06-16 HKT
发布时间：11:23 2026-06-16 HKT

内地公布5月「三头马车」经济数据，其中工业增加值按年增长4.5%，略胜预期，前值为增长4.1%；社会消费品零售总额按年下降0.6%，差过市场预期，是2022年12月后新低及首次下跌，前值则为增长0.2%；固投方面，1至5月不含农户固定资产投资按年下降4.1%，差过市场预期，亦是2020年5月后新低，前值为下降1.6%。

1至5月房地产投资跌16.2%

此外，内地1至5月房地产投资按年下降16.2%，前值为下降13.7%。

5月失业率为5.1%

失业率方面，5月全国城镇调查失业率为5.1%，较上月下降0.1个百分点，并为2025年12月后最低；若以今年1至5月份计，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。

国家统计局表示，5月份国民经济运行总体平稳，发展韧性持续彰显，但也要看到外部形势更加复杂多变，国内供强需弱矛盾突出，部分企业经营压力较大，经济稳中向好的基础仍需巩固。

国统局又指，下阶段要坚持稳中求进、提质增效，强化逆周期和跨周期调节，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
20小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
22小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
4小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
19小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
19小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
3小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
19小时前
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
菲律宾南部强震后惊现「海底露出」 海床推高两米大片珊瑚礁曝晒枯死
即时国际
5小时前
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好
影视圈
16小时前
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
内地年轻人Full Pay买楼比例增 90后靠父母畀钱拒按揭 称不介意「啃老」标签
海外置业
6小时前