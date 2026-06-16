内地5月工业增4.5%略胜预期 零售跌0.6% 固投见6年低

内地公布5月「三头马车」经济数据，其中工业增加值按年增长4.5%，略胜预期，前值为增长4.1%；社会消费品零售总额按年下降0.6%，差过市场预期，是2022年12月后新低及首次下跌，前值则为增长0.2%；固投方面，1至5月不含农户固定资产投资按年下降4.1%，差过市场预期，亦是2020年5月后新低，前值为下降1.6%。

1至5月房地产投资跌16.2%

此外，内地1至5月房地产投资按年下降16.2%，前值为下降13.7%。

5月失业率为5.1%

失业率方面，5月全国城镇调查失业率为5.1%，较上月下降0.1个百分点，并为2025年12月后最低；若以今年1至5月份计，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。

国家统计局表示，5月份国民经济运行总体平稳，发展韧性持续彰显，但也要看到外部形势更加复杂多变，国内供强需弱矛盾突出，部分企业经营压力较大，经济稳中向好的基础仍需巩固。

国统局又指，下阶段要坚持稳中求进、提质增效，强化逆周期和跨周期调节，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，因地制宜发展新质生产力，纵深推进全国统一大市场建设，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。