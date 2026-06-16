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内地5月一线城市商品房价按月升0.2% 二、三线城市续跌

宏观经济
更新时间：10:32 2026-06-16 HKT
发布时间：10:32 2026-06-16 HKT

内地公布5月份70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格按月上涨，二、三线城市按月下降；一、二、三线城市按年跌幅整体收窄。至于新建商品住宅销售价格按月上涨城市数目较上月增加。另一方面，据路透引述数据测算指出，5月新建房价按月跌0.2%，降幅较4月的0.1%扩大。

上海、广州及深圳房价向上

国统局数据显示，5月份一线城市新建商品住宅销售价格按月上涨0.2%，涨幅较上月扩大0.1个百分点。其中，上海、广州及深圳分别上升0.2%、0.2%及0.4%，北京下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.1%，降幅与上月相同；三线城市下降0.4%，降幅较上月扩大0.1个百分点。

70个大中城市中，新建商品住宅销售价格按月上涨城市有16个，较上月增加2个。

一线城市二手房价按月升0.4%

二手住宅方面，5月份一线城市二手住宅销售价格按月上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州及深圳分别上升0.1%、0.6%、0.1%及0.6%。二线城市二手住宅销售价格按月下降0.2%，降幅与上月相同；三线城市下降0.4%，降幅较上月扩大0.1个百分点。

70个大中城市中，二手住宅销售价格按月上涨城市有10个，较上月减少2个。

一线城市商品房价按年跌1.7%

按年计表现方面，5月份一线城市新建商品住宅销售价格按年下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨3.2%，北京、广州和深圳分别下降2.1%、3.3%和4.5%。二线城市新建商品住宅销售价格按年下降3.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格按年下降4.2%，降幅扩大0.1个百分点。

二手住宅方面，5月份一线城市二手住宅销售价格按年下降5.8%，降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降6.5%、4.3%、7.0%和5.5%。二、三线城市二手住宅销售价格按年分别下降5.7%和6.2%，降幅分别收窄0.2个和0.1个百分点。

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