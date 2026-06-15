惠誉维持中国「A级」主权评级 展望稳定

评级机构惠誉维持中国长期发行人违约评级（IDR）为「A」，展望稳定。

制造业及科技转型支持经济增长

惠誉指出，中国的评级反映其庞大且多元化的经济体，在转型至先进制造业和科技行业等新增长动力的过程中，相较同类评级的经济体，仍支持其稳健的经济增长前景。其评级亦受惠于中国在全球贸易中不可或缺的角色及强健的外部财务状况。

然而，这些优势被公共财政前景的中期挑战所制衡，包括高赤字、收入下降、债务上升，以及与经济整体高杠杆相关的或有负债风险持续存在，尽管低融资成本缓解了有关风险。

料中国全年GDP增长放缓至4.6%

惠誉指，尽管外部环境波动，惟预测2026年中国的GDP仍有4.6%增长，略低于2025年的5%。而强劲的出口和制造业活动将持续支持经济前景。中国在2025年安然度过高关税的不确定性，近期中美两国元首峰会强调「战略稳定」，应能限制短期关税重新升级的风险。能源价格冲击可能构成挑战，但庞大的原油库存、强大的炼油能力和多元化的能源来源将缓冲相关风险。

内房影响家庭信心仍弱

不过，内地需求依然疲弱。受房地产财富效应和劳动市场疲软影响，内地家庭信心仍然薄弱，拖累商品消费。另方面，服务业活动表现较佳。今年首季因地方政府基础设施支出提前落地，投资有所回升，但预计今年余下时间将维持温和。