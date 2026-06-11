大新上调本港今年经济增长预测至2.8% 料二手楼价升一成 恒指最高27400点

大新金融（440）发表2026年下半年经济及市场展望报告。报告指出，受惠于本港第一季经济增长加快，反映内外需改善情况较预期为佳，将今年经济增长预测上调0.2个百分点，至2.8%。大新指，尽管环球局势仍存不明朗因素，但在私人消费开支改善及楼市回稳的带动下，本港经济前景展现韧性。

港股看好金融及能源股

大新金融集团首席经济及策略师温嘉炜表示，该行预测恒生指数下半年将于24000至27400点之间上落，指目前港股估值接近10年平均水平，人工智能产业相关投资正成为推动经济增长的主力，继续带动市场气氛。不过他指出，由于北水流入较去年明显减少，加上美伊局势或带来短期波动、中央政策刺激空间有限及企业盈利仍在调整，可能限制港股上升空间。板块方面，该行较看好受惠于减息预期降温的金融业、受惠国际油价高企的能源业，以及具国策支持的资讯科技与创新医药板块。

打击非法跨境炒股政策待清晰

对于中证监上月整治非法跨境证券活动，温嘉炜认为，现时市场对政策执行细节仍有疑问，但随著长远政策清晰度增加，料对跨境资金的长期影响不大。他亦强调，在国际及内地资金的支持下，香港将持续巩固其国际金融枢纽的地位。

商厦调整期或近尾声

本港房地产方面，大新指出，在内地买家转趋活跃等因素支持下，预料今年二手楼价有望上升约10%；商业房地产的调整期或接近尾声，甲级商厦空置率有望见顶。该行又指出，本港零售表现有所改善，整体通胀暂未明显受能源价格冲击。

环球市场方面，温嘉炜指中东局势的负面影响或于未来一、两季开始浮现，增加香港外贸前景的不明朗性，而能源冲击导致环球通胀预期升温，并推高主要经济体的国债孳息率。他补充指，中东地缘局势对经济的实质影响，现阶段虽难以精确评估，然而人工智能（AI）领域的相关投资已跃升为推动美国经济增长的核心，为其抵御外部风险提供了重要的缓冲作用。

内地今年经济增长料4.6%

针对内地经济，温嘉炜预期今年中国经济增长约为4.6%，指出内地消费再度转弱，投资亦再次下滑，但工业生产则受惠于能源价格上升和高技术产品需求而维持增长。他指，若能源价格持续高企，加上内地加快淘汰过剩产能及持续整治「内卷」现象，或可带动整体通胀回稳。