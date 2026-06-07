花旗「唱反调」料储局年内减息3次 华尔街大行中硕果仅存

美国5月就业增长报告远超预期，美债息应声抽高，利率掉期市场已全面定价联储局年内加息一次，华尔街大行近期已陆续弃守减息押注。惟花旗反其道而行，仍坚持储局年内降息3次的判断。

就业报告公布前，市场预计联储局下一次将在明年3月加息。数据出炉后，利率掉期市场反应迅速且剧烈，交易员已将储局12月加息25基点完全纳入定价，10月升息概率亦达约60%。

研判劳动市场3个月内趋疲弱

自中东战争开来，高盛、摩通和法巴等大行已陆续弃守减息预测，转而押注未来加息机会。而花旗成为华尔街主要大行中，硕果仅存仍预测储局年内降息的机构，维持储局分别于今年9月、10月及12月各减息25基点的预测。

花旗美国首席经济学家Andrew Hollenhorst上周五表示，他研判劳动市场将在未来3个月内趋于疲弱，届时市场将「重新定价减息可能性，而非加息概率」。