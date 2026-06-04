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韩元逼近09年海啸以来最低 财长称「高度警戒」汇市 外资沽股及中东冲突加剧动荡

宏观经济
更新时间：17:10 2026-06-04 HKT
发布时间：17:10 2026-06-04 HKT

南韩股市周二曾创新高后，今日假期后复市，下跌1.8%至8639点，但仍处于相对高位；相反，韩元弱势持续，一度触及每美元兑1,540.74韩元，逼近2009年金融海啸以来最低。韩国财长具润哲（Koo Yun-cheol）今日（4日）罕见对市场发出警告，指当局正以「高度警戒」的状态密切监视外汇市场，以防止不安情绪蔓延，并承诺在市场出现过度波动时，将迅速采取必要手段。

外资先行获利及重新平衡组合

综合媒体报道，南韩政府在一份声明中指出，虽然经常帐盈余已达创纪录水平，但中东地区的冲突及外资持续抛售韩股等因素，仍加剧了汇市动荡。政府提到，近期南韩股市飙升，导致外国投资者先行获利及重新平衡投资组合，导致市场更加波动。同时，近期股市的孖展融资可能对经济构成风险，政府将密切关注及致力保护投资者。

已采行动防止债息上升过快

债券市场方面，南韩政府已采取具体行动，防止债息上升速度过快，包括在6月份缩减国债发行规模，并透过每日通话与私人通讯群组加强与市场的即时沟通。

另有分析人士指出，南韩属于高度依赖能源进口的经济体，国际油价上涨往往直接冲击其贸易条件与通胀表现，因近期中东局势恶化，使市场担忧能源成本攀升将进一步压缩企业盈利空间，故增加了韩元汇率波动风险。 

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