美商会轰AI数据中心扩张 令记忆体价格飙升及短缺 促特朗普政府保供应

随着AI蓬勃发展导致全球记忆体晶片短缺，美国代表多个行业的9个贸易协会联名致函财长贝森特和商务部长卢特尼克，警告记忆体晶片短缺正威胁关键供应链稳定，并可能在短期内推高消费价格。有关团体包括汽车创新联盟、医疗设备制造商协会和全国零售联合会。

消费性电子产品等价格上涨

据彭博报道，美国商业团体联盟指责AI数据中心的扩张，消耗了不成比例的记忆体晶片容量，导致记忆体晶片价格空前飙升，令制造业和消费品行业所需的记忆体晶片供应减少。

有关团体指出，尽管AI最新发展有望带来技术进步、对美国科技领域的领先地位至关重要，但也必须确保其他关键产业不会受到市场变革的负面影响。除了消费性电子产品价格上涨外，网络和电讯基础设施成本也在上升，汽车、医疗器材和其他制成品可能面临短缺，而联邦承包商、尤其是小型企业，在履行采购义务方面也面临挑战。

商会吁扩大美国及盟国产能

信中提到，各贸易团体敦促特朗普政府与记忆体晶片制造商和晶片买家合作，扩大美国及其盟国的产能，并建议利用贸易协定机制或《晶片法案》来保障供应链，并专注于确保向包括消费品产业和制造业在内的所有市场领域供应晶片。

报道又提到，英伟达（Nvidia）和AMD等晶片设计公司正斥巨资采购建构AI硬件所需的高频宽内存，使得记忆体供应商不得不优先满足这些客户的需求，而汽车和消费电子等需要其他类型记忆体产品的行业正面临日益严峻的供应压力。

目前美光正努力扩建位于纽约和爱达荷州的工厂，但大部分产能要几年后才能投产。同时，卢特尼克正向两家总部位于韩国的记忆体供应商SK海力士和三星电子施压，要求它们在美国建厂；其中三星正在奥斯汀建造一座逻辑晶片工厂，SK海力士则计划在印第安纳州建造一座封装厂，但目前只有美光在美国境内生产记忆体晶圆。