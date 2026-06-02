离岸人民币升破6.76 创逾3年高 分析：人行对人币走强感放心

离岸人民币升破6.76兑1美元，与在岸人民币同创2023年2月以来最强。离岸价最新报6.7592，在岸价报6.7619。

彭博模拟的实时CFETS指数亦进一步升至101.41，创2022年9月以来最高，并连续第三个交易日上升。

彭博综合多位外汇交易员指，上周以来在岸市场中客盘结汇整体偏多，人民币整体升值压力偏大，在美元反弹时限制了人民币贬值幅度；另外中资大行持续提供美元买盘流动性，但其报价逐日下移，为人民币升值逐步释放空间。

美伊战争下中国资产具需求

报道又指，在中国多元化的能源供应结构，以及受中东局势影响的直接风险相对有限之下，市场在美伊战争期间提升了对中国资产的需求，因而支撑了人民币的韧性。

官方开出的人民币中间价今日报6.8187，较上日下调20点子。Malayan Banking资深外汇策略师Fiona Lim表示，近期人民币中间价显示，人行对人民币走强感到放心，也符合他们近期对输入型通胀的担忧，尤其是在美元和美国国债收益率保持高位的情况下，这种人民币贸易加权走强具备持续性。

人民币有望继续逐步升值

东方汇理银行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示，考虑到市场有温和的人民币升值预期，且中美关系受控，预计净结汇格局仍然会持续。另外在AI硬体、基础设施利好A股相关板块的情况下，资金流入也会出现改善，人民币有望继续逐步升值。

不过亦有分析指，内地倾向追求外汇稳定，可能限制人民币的进一步升值。彭博首席新兴市场外汇策略师Stephen Chiu表示，决策者可能会采取措施，包括设定更弱的中间价，以及人行于在岸市场提供更多窗口指引以抑制美元抛售。他亦在关注外币存款准备金率有可能上调，此举可从市场抽走美元流动性。