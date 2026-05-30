日本月内斥11.7万亿日圆干预汇市 未扭圆汇弱势 兑港元报4.92算

据彭博引述日本财务省数据，在美元兑日圆突破160水平后，日本当局在过去一个月内动用了破纪录的11.73万亿日圆（折合约5769亿港元）来支撑日圆汇率，今次公布的数字亦证实了日本政府自2024年以来首次进行汇市干预。

日本4月底至5月初干预汇市后，圆汇曾反弹至156水平，但此后汇价再度走弱，美元兑日圆报159.27，每百日圆兑港元处于4.9204。

日本财务省周五公布了4月28日至5月27日期间的干预数据。在这段时间内，日圆汇率曾多次出现快速上涨。虽然日本当局此前一直未正式确认是否进行过干预，但有知情人士曾透露，当局于4月30日采取了干预行动，市场也普遍猜测随后几天又进行了多轮买入日圆的操作。

干预规模高于预期

此次公布的干预规模高于预期。此前根据日本央行资金流动数据推算，日本在多轮干预中累计支出的金额最高可达10.08万亿日圆。

交易员若想获得更精确的信息，还需等到8月初。届时日本财务省将公布第二季度的详细数据，按日披露每次干预操作的具体时间和金额规模。

