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储局理事库克称通胀朝错误方向发展 情况持续需准备加息

宏观经济
更新时间：11:34 2026-05-28 HKT
发布时间：11:34 2026-05-28 HKT

美国联储局理事库克表示，通胀正朝著错误方向发展，如果这种情况持续下去，她准备支持加息。据彭博报道，库克倾向于暂时维持借贷利率不变，并预计未来几个月物价上涨速度将再次放缓。不过，她周三在为斯坦福大学一场活动准备的讲稿中表示，「我想明确我的风险评估：风险仍然倾向于更高的通胀」。

库克表示，通胀率连续5年高于联储局2%的目标，可能存在物价压力根深蒂固于定价和薪资制定行为， 因此如果预期中的通胀下降未能及时出现，「我准备提高利率」。

AI热潮或引发价格冲击

库克在演讲中又表示，AI领域1.5万亿美元的投资热潮可能会引发另一次价格冲击，并提到晶片和其他高科技设备的价格将受到影响。此外，她称劳动市场整体稳定，但表示就业面临的下行风险「较高」。

事实上，根据联储局上月会议纪要显示，联储局多数官员在会上警告称，如果通胀率持续高于目标水平，当局可能需要考虑提高利率。该次会议决定维持基准利率不变，仍维持在3.5%至3.75%的区间。
 

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