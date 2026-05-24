特朗普是白宫的华尔街大亨｜蓝血工厂

当上了美国大总统，权倾天下，还争那区区40万美元的年薪？特朗普最近风尘仆仆，但也不忘顾及自身利益，帮家族日日赚，成为美国史上首位明目张胆地买卖个股的现任总统。

禁止国税局审核惹哗然

首先是美国司法部将「永久禁止」（FOREVER BARRED）及排除（PRECLUDED）追究在5月18日达成协议前，国税局对总统特朗普与家人及其公司所涉及的任何纳税申报。和解协议包括设立18亿美元（约140.4亿港元）基金，补偿遭受政治「武器化」（weaponization）影响的受害者，并且在周二清晨追加单页条款，永久禁止国税局对总统特朗普及其家人和公司过去的任何纳税申报进行审核，此举引发朝野哗然。

股市神级操作叹为观止

股市的「神级」操作也简直令人叹为观止：2月大手扫入500万美元的戴尔（DELL），至今狂飙近一倍；3月买入英特尔（INTC），更是暴升一倍半。更妙的是那种「春江水暖」的内幕先机，带著Nvidia行政总裁黄仁勋去中国访问，大谈AI晶片出口政策之前，总统阁下的户口早已悄悄买入了该公司股票。至于伊朗冲突升温，五角大楼准备大洒金钱采购，他的投资组合里便适时多出了Palantir、波音和GE Aerospace；政府刚推动加密货币政策，他又顺手买入Coinbase和Robinhood。

炒股赚点零花钱，对这位大商家总统来说终究只是怡情小赌，「特赦」才是大茶饭。特朗普早前反咬一口，控告国税局泄露其税务机密，索偿天价的100亿美元，结果司法部竟然乖乖就范，与总统达成和解，不仅慷纳税人之慨，设立18亿美元的所谓「补偿基金」来安抚那些自认受政治「武器化」迫害的人士。

更令人拍案叫绝的，是那张在凌晨时分悄悄塞进去的「一页纸附件」。这页仅由代理司法部长布兰奇单方面签名的协议，霸气地写上「永久禁止」（FOREVER BARRED）与「排除」等字眼，明令国税局从今往后永远不得追查特朗普及其家族、旗下公司过去的任何税务旧账，一笔勾销。

民主党示范蓝血级伪善

如果特朗普代表的是右派那种粗野、毫不掩饰的贪婪，那么民主党建制派的精英们，则为我们示范了何谓「蓝血」级别的优雅与伪善。最近国会山庄杀出了一条名为「电邮私隐法案」（Email Privacy Act）的草案，打正旗号要修订政府读取电子通讯的权限，规定执法机关必须取得法庭手令，才能要求科技公司交出用户的电邮。

但发起这法案的民主党众议员德尔本（Suzan K. DelBene），本身就是一位身家高达1.4亿美元、在国会富豪榜排名第13的超级富婆。她口口声声关心苹果、Google、微软等科技巨头如何处理你的数据，却没有告诉你她在这些公司里牵涉了多么庞大的利益。

看看其申报，发现她早在2018年就曾一口气买入高达2,500万美元的微软股票。由一位身家亿万、重仓科技巨头的政客，来推动一条规范科技巨头如何与政府交涉的法案，左手高举人权私隐的道德光环，右手在股市里闷声发大财，那笔微软股票至今已升值逾两倍半，这才是华盛顿政坛的最高境界。

这就是美式民主的最真实风景：右派如特朗普是明火执仗的真小人，将总统宝座当作华尔街的交易大堂与避税天堂；左派如佩洛西则是满口仁义道德的伪君子，用各类左胶法方掩盖著政商勾结的庞大机器。两者殊途同归，最终获利的永远是那个站在金字塔顶端的「蓝血阶层」，而台下的平民百姓，还在为谁比较有道德而争得面红耳赤。

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