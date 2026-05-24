特朗普大赞沃什适合领导联储局 希望保持「完全独立」

在沃什上周五宣誓就职联储局第7任主席仪式上，提名他的美国总统特朗普表示，希望沃什独立领导联储局。特朗普在宣誓仪式上说，预计沃什将是一位伟大的联储局主席，没有人比沃什更适合领导联储局。他又表示，希望沃什「完全独立」。我希望他独立行事，把工作做好。「别看我，别看任何人，只管放手去做，把工作做好。」

沃什宣誓后表示，储局职责是促进物价稳定和充分就业，会以独立和决心来追求这些目标，令通胀更低。

或有助淡化投资者担忧

分析表示，市场一直担心特朗普会在货币政策决定上向沃什施压，而联储局的独立性形象对债市交易员来说扮演相当重要角色。特朗普的这番「独立」言论，或有助淡化投资者的担忧。

沃什联储局接手之际，正值中东战争推高能源供应，美国物价压力近几个月再度加速上升。上周五公布的数据显示，消费者对长期通胀的预期跃升至7个月来的最高水平，投资者现在预计联储局将在12月前加息。

利率互换合约定价显示，市场预期储局的基准利率目标区间（去年12月以来维持于3.5厘至3.75厘），到2026年底将至少上调25点子，这是市场首次完全反映加息预期。