美债息高企 续处危险水位 「避险光环失色」 专家揭两大主因  收息宁拣短债 

美国10年期国债息率日前一度突破4.6厘，创下逾一年新高，30年期债息更曾升穿5.2厘，创19年新高，虽然周五已分别回落至4.57厘及5.08厘，但仍然高企。一般来说，国债息率与价格走势相反，债息快速上行意味著债券市场遭遇明显抛售。Pagoda智库共同创办人及经济研究总监徐家健接受《星岛头条》访问时表示，美债息高企主要受到美国政府债务沉重及地缘政治引发的通胀预期两大因素夹击，过往的「避险光环」正遭受挑战。若美债息维持在4.5厘至4.6厘的危险水位，全球市场的不稳定性将会增加。

两大主因推高美债息

对于美债息近期持续走高，徐家健分析主要有两大核心原因。第一是市场觉得「政府很穷」；第二则是地缘政治冲突引发的通胀预期。他指出，中东局势即使短暂停战，霍尔木兹海峡亦不知何时能全面重开，导致国际油价此前一度冲破每桶100美元关口，形成沉重的通胀压力，目前的数据尚未完全反映相关影响。

另外，美国通胀近期确实出现重新升温迹象。美国4月生产者价格指数（PPI）按年上涨6.0%，创2022年底以来最大升幅；而4月消费者价格指数（CPI）按年亦上涨3.8%，达到近三年高位。对于债券市场而言，更高的通胀意味著固定收益资产的实际回报受到侵蚀，市场因而开始重新调整对联储局利率走向的预期。

推高长期风险补偿

市场分析指出，投资者目前不仅关注美国通胀走势，亦开始更加警惕美国政府赤字扩大及长期债券的供给问题。美国财政部数据显示，截至今年5月15日，美国公共债务已接近39万亿美元。

回顾过去十多年，低通胀、低利率和经济全球化长期压低主要经济体的国债息率，美债亦因此被普遍视为全球最安全、流动性最强的无风险资产。然而，随着能源价格波动、通胀压力重燃、财政赤字持续扩大，加上全球供应链重构，正推高市场对补偿长期风险的要求。

美债避险光环正遭受挑战

过往每逢地缘政治局势紧张或金融动荡，资金普遍会流向美债避险，惟此轮美债却反遭抛售，息率不跌反升，30年期美债息更升破5.2厘，2年期国债息率亦一度突破4.1厘。徐家健直言，美债原本具备极强的避险属性，但市场现时发现黄金、比特币同样具备避险功能，导致资金出现分流。特别是美国自身亦有参与相关地缘冲突，同样需要「烧钱」应对，因此资金不一定会绝对流向美元资产。

另一方面，美国国会参议院近日投票确认凯文·沃什（Kevin Warsh）担任联储局下一任主席，其政策不确定性亦令债市观望气氛转浓。市场普遍预期，沃什虽一直强调技术进步及AI可能压低长期通胀，但在当前通胀重新抬头的背景下，联储局短期内难以明显转向宽松政策。

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AI热潮吹大泡沫撑美股

被问到为何美债息高企之下，美股仍能持续创新高，徐家健坦言，任何时候金融圈都会担心美股估值过高，但市场对AI前景极度看好，导致资金源源不断涌入。他预期，接下来SpaceX若推进上市，加上OpenAI在官司后的上市障碍排除，将令AI这个泡沫「吹得更大」，短期内「音乐椅游戏」仍有得玩。

投资部署仅推荐短期债券

对于投资者的操作建议，徐家健认为，若美债息维持在4.5厘至4.6厘的危险水位，全球市场的不稳定性将会增加，大市往往会陷入「升到危险水位后回落、随后再度冲高」的周期。随着地缘局势暂时维持相对稳定，未来半年在美国中期选举的背景下，未必会有大规模的新战线爆发。