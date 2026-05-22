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国际货币基金组织赞港经济增长及金融体系维持韧性

宏观经济
更新时间：17:31 2026-05-22 HKT
发布时间：17:31 2026-05-22 HKT

国际货币基金组织赞扬香港经济增长及金融体系维持韧性，并再次肯定香港作为国际金融中心的地位，认同香港推进数字金融的政策措施可确立金融业在亚洲区合规创新领域的前沿位置。

政府指，国际货币基金组织代表团的工作人员上星期就香港2026年第四条磋商公布了初步总结。经基金组织执行董事会完成讨论，基金组织稍后将发表评估报告，进一步阐述其评估。

认同北部都会区等政策措施

基金组织指出，香港经济持续复苏，2025年增长较预期强劲。基金组织再次肯定香港作为国际金融中心的地位，并强调香港作为「超级联系人」的角色是关键优势，同时认同香港推进数字金融的政策措施，确立其金融业在亚洲区合规创新领域的前沿位置，以及认可香港巩固其作为区内可持续金融枢纽的地位。基金组织认同包括发展北部都会区等各项政策措施，可进一步加强跨境融合、支持创新，以及推动高增值服务。

基金组织指出，在充足的缓冲空间及稳健监管下，香港金融体系维持强韧及风险可控。联系汇率制度仍然是合适安排，是维持经济与金融稳定具公信力的基石。基金组织亦赞扬当局为加强非银行金融机构监察框架，以及加强高风险活动的系统性风险评估和整体市场监测所作出的努力。

认为港今年财政政策合适

基金组织认为2026年的财政政策是合适的，并强调香港稳健的宏观经济政策框架在具公信力的联系汇率制度、审慎的财政管理纪录、稳健的金融监管及灵活市场支持下，在中期而言，为重整财政缓冲提供了坚实基础。

基金组织代表团在3月16日至27日期间访问香港，与特区政府官员、金融监管机构及私营机构代表进行讨论。代表团已于5月15日公布初步总结。基金组织执行董事会于5月18日通过评估报告。

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