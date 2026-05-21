储局会议记录显示 大多数官员警告通胀率若持续高于2% 需考虑加息

据彭博报道，大多数联储局官员警告，如果通胀率持续高于2%的目标，央行可能需要考虑提高利率。值得留意的是，特朗普将于周五在白宫主持沃什的联储局主席宣誓就职仪式，而他早前曾明确表示挑选沃什的重要标准之一，是其愿意减息；不过，沃什在参议院听证会上亦曾否认特朗普要求其减息，并承诺维护联储局利率决策过程的独立性。

希望删除宽松倾向措辞

根据联储局周三（20日）公布的会议记录显示，尽管一些政策制定者表示最终有必要减息，但大多数与会者却强调，「如果通胀率持续高于2%，那么采取一些紧缩政策可能是合适的」 。

会议记录又显示，为了应对加息的可能性，「许多参与者表示，他们更希望从会后声明中删除未来利率决策方向可能存在宽松倾向的措辞」。这突显了联储局官员对伊朗战争引发通胀压力加深的担忧，而且与年初立场截然不同；当时联储局仍在暗示，减息是2026年最有可能采取的行动。

今年加息25个基点可能性很高

事实上，自从上次会议以来，多位官员已警告，由于霍尔木兹海峡仍然处于封锁状态，债券殖利率飙升，通胀前景正在恶化。此外，强于预期的就业数据和高于预期的通胀数据也强化了一种观点：价格压力仍然是冲突带来的更大风险，而不是经济活动的急剧下滑。

尽管市场波动剧烈，但根据与联邦基金利率挂钩的期货合约显示，市场认为2026年加息25个基点的可能性很高。

另一方面，即将卸任的联储局主席鲍威尔在4月份会议后的记者会上表示，联邦公开市场委员会（FOMC）声明中是否维持宽松倾向的决定，比3月中旬的上次会议「更加难以抉择」。他还表示，调整「最早可能在下次会议上进行」。

