贝森特表示不急于延长于中国贸易休战协议

美国财长贝森特（Scott Bessent）表示，并不急于延长与中国的贸易休战协议，该协议将于今年11月到期。

访华后接受访问 称相信关税不会再上调

贝森特上周陪同特朗普访华后，接受访问时表示，相信只要关税不再上调，中国就会接受通过新的301条款关税恢复之前的美国关税税率。他又透露，美国政府不急于延长与中国的关税及关键矿产贸易休战协议，认为目前情况稳定，今年稍后还有时间与中方会晤续签该协议。

贝森特补充，中国在关键矿产方面的履约情况令人满意，但仍未算理想，所以美方将再次与中方接触。预计国家主席习近平将于今年9月访美，在白宫与特朗普会面。贝森特称在9月前，他将与国务院副总理何立峰会面，商讨贸易问题的更多细节。

特朗普访华达成交易 与休战协议无关

谈到特朗普今次访华的贸易成果，贝森特表示达成了中国订购200架波音喷射机以及每年购买价值 170亿美元的美国农产品的交易，但他指与11月到期的贸易休战协议是分开的。

贝森特又表示，特朗普今次访华，最重要的成就是与北京建立了双边管理贸易、投资及人工智能协议，相关内容将会在后续谈判中再作进一步讨论。他又透露中美双方官员，很可能会在未来4至8周内，开始就人工智能保障措施进行磋商。