伊朗威胁征收海底电缆「过路费」 Google微软等成目标 专家忧爆数码灾难
更新时间：11:55 2026-05-18 HKT
发布时间：11:55 2026-05-18 HKT
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伊朗继早前封锁霍尔木兹海峡后，近期将目标转向海底电缆。据CNN报道，伊朗拟向Google、微软、Meta及亚马逊等大型科企，征收途经该海峡的海底互联网电缆使用费，并暗示若拒绝付款，可能会中断互联网流量。不过，由于美国对伊朗的严格制裁，科技巨头实际上被禁止向伊朗付款，故此举或被视为政治表态多于实质政策。
促跨国科企遵守伊朗法律
伊朗军方发言人Ebrahim Zolfaghari上周在社交平台X上明言，将对互联网电缆征收费用。伊朗官方媒体更发出隐晦威胁，警告损坏电缆将影响全球数以万亿美元计的数据传输。此外，与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）关系密切的媒体指出，有关计划要求跨国科企遵守伊朗法律，而海底电缆公司需支付通行牌照费，且维修及保养权须交由伊朗企业独家负责。
阿联酋Habtoor研究中心高级研究员Mostafa Ahmed分析指出，由于伊朗长期存在安全风险，虽然国际营运商已尽量避开伊朗水域，将多数电缆铺设在阿曼一侧，但若发生破坏，仍会触发横跨数大洲的「连锁数码灾难」。
邻国恐面临严重互联网中断
他警告，波斯湾对岸的伊朗邻国可能面临严重的互联网中断，进而影响关键的石油与天然气出口以及银行业，更会令印度的互联网流量受到重创，其庞大的外包产业将面临数以十亿美元计的损失。
电讯研究机构TeleGeography研究总监Alan Mauldin补充，目前至少有两条主要电缆穿过伊朗领海。彭博经济研究中东主管Dina Esfandiary亦指出，伊朗此类表态属于其整体战略的一部分，核心目标仍是政权安全，旨在对全球经济施加沉重代价，从而确保其政权生存，「令无人再敢攻击伊朗」。
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