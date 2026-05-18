国统局公布4月一线城市楼价按月上涨 按年跌幅收窄

国家统计局公布，今年4月份70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格按月上涨，二、三线城市按月降幅收窄或与上月相同。此外，新建商品住宅销售价格按月上涨或持平城市个数比上月增加。

二、三线城市楼价按月跌幅收窄

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格按月上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.3%，降幅与上月相同。70个大中城市中，新建商品住宅销售价格按月上涨或持平城市共有21个，比上月增加5个。

二手住宅销售价格方面，一线城市按月上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二线城市二手住宅销售价格按月下降0.2%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。70个大中城市中，二手住宅销售价格按月上涨或持平城市共有16个，比上月减少1个。

一线城市楼价按年仍跌2.1%

若以按年表现比较，4月份一线城市新建商品住宅销售价格按年下降2.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，上海上涨3.7%，北京、广州和深圳分别下降2.3%、4.4%和5.3%。二线城市新建商品住宅销售价格按年下降3.3%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格按年下降4.1%，降幅扩大0.1个百分点。

二手住宅销售价格方面，一线城市二手住宅销售价格按年下降6.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三线城市二手住宅销售价格按年分别下降5.9%和6.3%，降幅分别收窄0.3个和0.1个百分点。