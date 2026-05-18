国统局公布4月一线城市楼价按月上涨 按年跌幅收窄
更新时间：10:42 2026-05-18 HKT
发布时间：10:42 2026-05-18 HKT
发布时间：10:42 2026-05-18 HKT
国家统计局公布，今年4月份70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格按月上涨，二、三线城市按月降幅收窄或与上月相同。此外，新建商品住宅销售价格按月上涨或持平城市个数比上月增加。
二、三线城市楼价按月跌幅收窄
4月份，一线城市新建商品住宅销售价格按月上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.3%，降幅与上月相同。70个大中城市中，新建商品住宅销售价格按月上涨或持平城市共有21个，比上月增加5个。
二手住宅销售价格方面，一线城市按月上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。二线城市二手住宅销售价格按月下降0.2%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。70个大中城市中，二手住宅销售价格按月上涨或持平城市共有16个，比上月减少1个。
一线城市楼价按年仍跌2.1%
若以按年表现比较，4月份一线城市新建商品住宅销售价格按年下降2.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，上海上涨3.7%，北京、广州和深圳分别下降2.3%、4.4%和5.3%。二线城市新建商品住宅销售价格按年下降3.3%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格按年下降4.1%，降幅扩大0.1个百分点。
二手住宅销售价格方面，一线城市二手住宅销售价格按年下降6.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降7.4%、5.6%、7.9%和6.5%。二、三线城市二手住宅销售价格按年分别下降5.9%和6.3%，降幅分别收窄0.3个和0.1个百分点。
最Hit
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
2026-05-17 10:00 HKT
智理财 ‧ 懂消费
3小时前
东涌六旬男途人挨的士撞 送院不治
3小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
2026-05-16 18:03 HKT