习特会前夕 交易员押注人民币上涨 憧憬升值缓解贸易局势

美国总统特朗普将于今晚（13日）抵达北京、相隔9年再次访问中国之际，据彭博报道，交易员正上调对人民币未来几天走强的押注，认为习特会将为中美之间的贸易休战提供支撑。目前在岸及离岸人民币兑美元均突破6.8关口，为近三年多以来最强劲水平，两者暂时均报约6.7919水平。此外，期权定价亦显示，对人民币的押注已攀升至1月2日以来最乐观的水平。

任何建设性结果可能成催化剂

报道引述摩根大通新兴市场策略师Tiffany Wang表示，与中国相关资产几乎并未消化多少乐观情绪，意味任何建设性的结果都可能成为推动行情上行的催化剂。」

报道又指，根据华盛顿官员透露，特朗普与习近平今次会晤将敲定新贸易委员会的细节；而人民币兑美元走强将有助于缓解贸易紧张局势，并使美国商品对中国买家更具吸引力。

另一方面，人行密切关注输入型通胀后，人民币长期升值前景也升温，逆转了季节性疲弱的趋势。虽然人民币在第二季往往会面临季节性抛售压力，但今年4月人民币上涨超过0.8%，5月至今又上涨了0.6%。