美国4月通胀创三年高 联储局减息步伐遇挑战

美国4月消费者物价指数位（CPI）按年升3.8%，超出市场预期的3.7%，为2023年5月以来最高水平。市场预期联储局短期内难以再减息，甚至面临加息压力。

能源价格成通胀重要推手 特朗普称将暂停征收汽油税

根据美国劳工部统计，能源价格是推动4月CPI上涨主要因素。4月汽油价价较上涨5.8%。

自美伊战事爆后以来，美国汽油价格创下2022年7月后新高。受燃油价格上涨拖累，4月美国机票价格按月升2.8%，航空公司为应付成本增加，陆续提高票价、托运费及缩减航班。

特朗普日前接受访问时表示，应对油价上涨，美国政府将暂停征收汽油税。但他在访问中否决了救助美国航空公司的建议。

即使剔除食品及能源价格，核心通胀按月升0.4%，高于市场预期0.3%，反映价格压力正伸延至美国市民日常生活各个部分。

专家警告美国面临真正的经济困境。

专家警告美国面临真正的经济困境 沃什获参议院确认出任联储局理事

美国海军联邦信贷联盟首席经济学家Heather Long预警，通胀是目前美国经济主要拖累因素，三年来通胀首次抵销了所有工资增长，美国正面临真正经济困境。穆迪分析首席经济学家Mark Zandi预计，即使美伊军事冲突结束，通胀仍会在今年夏季持续加速，到年底前才回落至3.3%。

按芝商所（CME）的FedWatch数据，市场普遍预期联储局在6月议息及今年大部分时间维持利率不变，12月加息机会接近30%。按现时市场预期，美国利率或维持不变到2027年。

美国参议院以51票赞成、45票反对，通过沃什出任联储局理事，任期为14年，成为他接任联储局主席的关键一步。参议院于本周稍后时间，将投票确认沃什接替鲍威尔担任联储局主席。沃什于过去年一多次表示愿意减息，不过以往他担任联储局理事时，对过于宽松货币政策持审慎态度。